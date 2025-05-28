Festa del Cine 2025 a Lleida: ja estan a la venda les entrades a 3,50 euros
Del 2 al 5 de juny, diverses sales de Lleida oferiran pel·lícules a preu reduït sense necessitat d’acreditació prèvia, en una iniciativa per fomentar l’assistència a les sales
La venda anticipada d’entrades per a la pròxima edició de la Festa del Cine ha començat aquest dimecres. Els aficionats al setè art ja poden reserva localitats a tan sols 3,50 euros per a disfrutar de les projeccions entre el 2 i el 5 de juny. Aquesta popular iniciativa, que se celebra periòdicament a Espanya, comptarà amb la participació de més de 330 complexos cinematogràfics distribuïts per tota la geografia estatal, una oportunitat excepcional per veure les últimes estrenes a un preu significativament reduït.
Els espectadors interessats poden adquirir ja les seues entrades a través de múltiples canals: les pàgines web oficials dels cines participants, plataformes tradicionals de venda d’entrades online o directament a les taquilles dels establiments. A diferència d’edicions anteriors, quan era necessari acreditar-se prèviament, el procés s’ha simplificat notablement, permetent la compra directa sense requisits addicionals. A la demarcació de Lleida, per exemple, participaran les 16 sales del complex JCA Alpicat, les dos dels Cinemes Majèstic de Tàrrega, les noves sales Ocine Premium de Lleida —que se sumen per primera vegada a aquesta iniciativa— i Screenbox Lleida.
Àmplia cartellera disponible durant la promoció
La Festa del Cine permetrà al públic disfrutar d’una variada selecció de pel·lícules que estaran en cartellera durant aquests quatre dies. Entre els títols destacats figuren superproduccions com 'Una película de minecraft', 'Thunderbolts', 'Las cuatro fantásticas' o 'Misión imposible - Sentencia final', juntament amb propostes més independents com 'Los pecadores', 'La buena letra', 'También esto pasará' o 'Una quinta portuguesa'.
El catàleg inclou així mateix títols per a tots els públics com 'Moon, mi amigo panda', 'Anzu. Gato fantasma' o l'esperada versió en acció real de 'Lilo&Stitch'. Per als amants del cine de terror i misteri, la cartellera ofereix opcions com 'Until dawn', 'Destino Final: lazos de sangre' o 'Almas marcadas'. El cine documental també tindrà el seu espai amb films com 'Ernest Cole: Lost&Found' o 'Doñana, donde el agua es sagrada'
Una iniciativa per fomentar l’assistència a les sales
Aquest esdeveniment cinematogràfic està organitzat conjuntament per la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) i el Ministeri de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Compta a més amb la col·laboració de diverses entitats del sector com la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine (AECINE), la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) i l’Escola Superior de Cine i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).
L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és doble: d’una banda, expressar l’agraïment de la indústria cinematogràfica als espectadors que gaudeixen regularment de l’experiència del cine en pantalla gran; per un altre, fomentar l’assistència a les sales com un hàbit social i cultural, especialment entre aquells públics que, per motius econòmics o d’una altra índole, han reduït la seua freqüència de visites als cines.
La Festa del Cine és una iniciativa que va nàixer a Espanya fa més d’una dècada amb l’objectiu d’impulsar l’assistència a les sales de cine mitjançant preus promocionals. Durant diversos dies consecutius, els espectadors poden disfrutar de qualsevol pel·lícula en cartellera per un preu únic molt reduït (actualment 3,50 euros), significativament inferior al cost habitual d’una entrada que se sol acostar als 8-10 euros de mitjana.
Al llarg de les diferents edicions, aquesta campanya ha evolucionat per simplificar el procés i fer-ho més accessible al públic. Si bé en els seus inicis requeria un registre previ per obtenir una acreditació, actualment n’hi ha prou amb adquirir directament l’entrada al preu promocional, ja sigui online o en taquilla, el que ha contribuït a incrementar la seua popularitat.
Es pot destacar que la promoció s’aplica a totes les pel·lícules en cartellera i a totes les sessions durant els dies assenyalats, amb algunes excepcions com continguts alternatius (òperes, ballet, concerts), projeccions en formats especials (com IMAX, 4DX o sales prèmium) o esdeveniments exclusius, que podrien quedar fora de l’oferta segons la política de cada establiment.
Quines pel·lícules podré veure durant la Festa del Cine?
Entre les estrenes més destacades de què podran gaudir-se a preu reduït es troben títols de diversos gèneres i per a tota mena de públics. A més dels ja esmentats, la cartellera inclourà 'Un funeral de locos', 'Bienvenido a la montaña', 'Estocolmo 1520 - El rey tirano', 'Bonhoeffer, el espía', 'Hija del volcán', 'Antes de nos' i 'Los tortuga'.
Completen l’oferta cinematogràfica títols com 'Blindado', 'Hamburgo', 'El Jockey', 'La trama fenicia', 'Erase una vez mi madre', 'Sus hijos después de ellos', 'Si yo pudiera hibernar', 'Una noche sin saber nada' i 'Ballerina'. Aquesta àmplia varietat garanteix que espectadors de totes les edats i amb diferents gustos cinematogràfics puguin trobar opcions atractives durant els quatre dies que dura la promoció.