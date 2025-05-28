Selectivitat 2025: menys cafeïna i més fruita seca per afrontar la PAU amb èxit
Nou de cada deu estudiants superen la prova d’accés a la universitat, una cita que requereix estratègies efectives d’estudi, alimentació adequada i control de l’estrès
Milers d’estudiants afronten aquests dies la preparació per a la Prova d’Accés a la Universitat (PAU), popularment coneguda com a Selectivitat. A Catalunya, les proves tindran lloc de l’11 al 13 de juny i de cara a l’organització de l’estudi els experts recomanen reduir el consum de cafeïna i sucres mentre aconsellen augmentar la ingesta de fruita seca i la pràctica esportiva. Les estadístiques són encoratjadores: el 91,7% de l’alumnat que es va presentar a la PAU el 2024 va aconseguir aprovar, assolint un impressionant 97,3% d’aprovats en la fase general obligatòria.
Professors de batxillerat i educadors insisteixen a transmetre aquestes dades positives per alleujar l’ansietat que experimenten molts estudiants. "Cal convèncer-los que estan prou preparats per afrontar amb garanties aquestes proves. Des de primer de batxillerat se’ls habitua a aquest model de preguntes", explica a EFE Javier Iglesias, president de l’associació Aesece, que representa 141 centres de Batxillerat concertat. La majoria d’instituts ja fan simulacres amb exàmens durant tres dies consecutius, seguint el mateix format que la PAU, conscients que molts alumnes perceben aquests exàmens com a determinants per al seu futur.
Estratègies eficaces per organitzar l’estudi
L’organització del temps resulta fonamental per afrontar amb èxit la Selectivitat. Els psicòlegs i educadors consultats per EFE recomanen:
- Elaborar un calendari dividint el temari en blocs i dies, concentrant l’esforç més important en la primera setmana i dedicant els últims dies exclusivament al repàs.
- Planificar sessions d’estudi de 45 minuts amb descansos intermedis, alternant assignatures teòriques i pràctiques per mantenir la concentració.
- Crear esquemes i mapes conceptuals que prioritzin els continguts clau de cada matèria.
- Estudiar en veu alta, tècnica que facilita tant la comprensió com la retenció de la informació.
- Disposar d’un espai ordenat, amb bona il·luminació i lliure de distraccions, mantenint el mòbil i les xarxes socials allunyats durant les sessions d’estudi.
- Visitar prèviament el centre on es realitzaran els exàmens per familiaritzar-se amb l’entorn i calcular adequadament els temps de desplaçament.
L’alimentació com a aliada del rendiment acadèmic
"No tinc un límit marcat de pauses de descans, m'aturo quan em desconcentro, surto de l'habitació, faig un tomb per casa i vaig a la cuina a menjar alguna cosa", comenta a EFE Victoria, estudiant que es prepara per a la PAU a l’Institut públic Fortuny de Madrid, reflectint un comportament habitual entre els estudiants.
No obstant, els especialistes en Ciències de la Salut adverteixen sobre l’impacte negatiu de certs hàbits alimentaris durant l’època d’exàmens. "L’abús de cafeïna, sucres o begudes energètiques produeix efectes veritablement negatius perquè els sobreestimula", adverteix Sergio Cook, orientador del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Per millorar la concentració i el rendiment intel·lectual, els experts recomanen:
- Incloure en la dieta peix blau, fruita seca i llavors com la xia o el lli, que milloren la velocitat mental.
- Consumir formatge i carn, aliments que ajuden a prevenir la fatiga mental.
- Incorporar xocolate negre d’alta puresa, que manté la ment més desperta.
- No oblidar els ous i cereals integrals, que aporten energia sostinguda al cervell.
A més d’una alimentació adequada, és imprescindible dormir unes vuit hores diàries i realitzar algun tipus d’activitat física o meditació per relaxar la ment i mantenir l’equilibri psicològic.
Afrontant el primer dia d’exàmens amb garanties
Segons psicòlegs i professors, una vegada que l’alumnat es familiaritza amb l’espai i comprèn la mecànica de l’examen, la majoria percep que la situació no és tan complexa com imaginava.
Per afrontar amb èxit el primer dia d’exàmens, els experts suggereixen:
- Realitzar un esmorzar complet basat en cereals, fruita seca, fruites, alvocat o ous, evitant la brioixeria industrial i els aliments ultraprocessats.
- Calcular el doble del temps habitual per arribar al centre d’examen, prevenint possibles imprevistos.
- Portar diversos bolígrafs i començar l’examen per les preguntes que resultin més accessibles, la qual cosa augmentarà la seguretat i confiança.
- Escriure amb lletra clara i destacar els elements més importants de cada resposta.
- Entre exàmens, consumir mossades lleugeres com a fruita, xocolate negre o fruita seca per mantenir estables els nivells d’energia.
- Per al dinar, optar per un plat de pasta, arròs o patates que aporti l’energia necessària sense provocar somnolència.
"I si ens posem nerviosos i ens bloquegem parem i repassem la taula de multiplicar", aconsella el professor de la Universitat CEU San Pablo, Fernando Miralles, com a tècnica efectiva per desviar l’atenció i trencar el bloqueig mental.