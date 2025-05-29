Ja no els veuràs: els envasos que desapareixeran en els pròxims anys
La normativa ambiental europea eliminarà progressivament diversos tipus d’embalatges d’un sol ús en hostaleria i comerç
La Unió Europea ha fet un pas ferm en la seua estratègia contra la contaminació per plàstics amb la recent aprovació d’un reglament que transformarà radicalment el sector de l’envasament. La nova normativa, que va comptar amb el suport de 476 eurodiputats, estableix objectius concrets per reduir residus i eliminar gradualment certs envasos de plàstic d’un sol ús, tot i que encara requereix l’aprovació definitiva del Consell Europeu per entrar en vigor.
El reglament estableix un full de ruta amb metes progressives de reducció: un 5% menys d’envasos per al 2030, 10% per al 2035 i fins un 15% per al 2040. A més, limita al 50% l’espai buit permès en paqueteria de comerç electrònic. Entre els envasos que quedaran prohibits figuren els utilitzats per a fruites i verdures fresques sense processar, els empleats en consum in situ en establiments hotelers, els monodosi per a condiments i productes d’higiene, les bosses ultralleugeres de menys de 15 micres, i aquells que continguin substàncies PFAS en contacte amb aliments.
La majoria d’aquestes prohibicions començarà a aplicar-se des de l’1 de gener de 2030, encara que es contempla la possibilitat d’excepcions de fins cinc anys per a determinats països sota condicions específiques. La legislació pretén impulsar l’ús de materials sostenibles com el vidre, el metall i els bioplàstics certificats.
Flexibilitat per a pimes i noves obligacions per a hostaleria
El text legislatiu inclou consideracions especials per a petites i mitjanes empreses, reconeixent les seues circumstàncies particulars i atorgant-los cert marge d’adaptació. D’altra banda, els establiments hotelers hauran de permetre que els consumidors utilitzin els seus propis recipients per a menjar i beguda per portar, i tindran l’obligació d’oferir almenys un 10% dels seus productes en envasos reutilitzables per a 2030.
S’han establert també objectius específics per al sector de begudes, amb algunes excepcions per a productes com a llet, vi i licors. Aquestes mesures responen a un problema creixent: encara que el sector de l’envasament va generar 355.000 milions d’euros a la UE durant 2018, la producció de residus ha augmentat des dels 66 milions de tones en 2009 fins els 84 milions el 2021. En l’actualitat, cada europeu genera 188,7 kg de residus d’envasos a l’any, una xifra que podria assolir els 209 kg el 2030 sense aquestes intervencions.