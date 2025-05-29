Ja és oficial: com demanar cita presencial per a la declaració de la Renda a les oficines de Lleida
A partir del 29 de maig es pot sol·licitar cita prèvia per presentar la declaració a les oficines de l’Agència Tributària, últim tràmit disponible fins el 30 de juny
La Campanya de la Renda 2024-2025 està a punt d’iniciar la seua tercera i última fase després de gairebé dos mesos des que va començar el procés. Segons ha confirmat l’Agència Tributària a través del seu calendari del contribuent, aquest dijous 29 de maig s’obre el termini per sol·licitar cita prèvia a fi de presentar les declaracions personalment a les oficines d’Hisenda. Els contribuents podran anar-hi presencialment des del dilluns 2 de juny fins el dilluns 30 de juny. Divendres 27 és la data límit per concertar la cita.
Aquesta modalitat representa l’última opció disponible per als ciutadans que encara no han complert les seues obligacions fiscals corresponents a l’exercici 2024. L’atenció presencial en oficines complementa les vies anteriorment habilitades: la presentació telemàtica, que va començar el 3 d’abril, i l’assistència telefònica mitjançant el pla "Le Llamamos", les cites del qual van començar a gestionar-se des del 29 d’abril.
Com sol·licitar cita prèvia per a la declaració presencial
Els contribuents disposen de tres canals diferents per concertar una cita amb els funcionaris d’Hisenda, que s’encarregaran de confeccionar la declaració. Segons detalla l’Agència Tributària, aquestes opcions són:
- Via online: a través del portal web oficial de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), utilitzant certificat digital, DNI electrònic, sistema Cl@ve PIN o el número de referència personal.
- Aplicació mòbil: mitjançant l’app oficial de l’Agència Tributària, disponible per a dispositius iOS i Android.
- Via telefònica: trucant als números 91 553 00 71 o 901 22 33 44, amb horari d’atenció de dilluns a divendres, de 9:00 a 19:00 hores.
Documentació necessària per a la presentació presencial
Perquè el tràmit sigui àgil i efectiu, l’Agència Tributària recomana acudir a la cita amb tota la documentació pertinent. Entre els documents imprescindibles es troben:
1. Identificació personal: DNI original del titular de la declaració i fotocòpia del DNI de totes les persones que figurin al document fiscal. També és necessari facilitar el codi IBAN d’un compte bancari on realitzar l’ingrés o rebre la devolució corresponent.
2. Informació immobiliària: referència cadastral dels immobles en propietat o en règim de lloguer, fonamental per completar correctament les seccions relacionades amb béns immobles.
3. Autoritzacions: si es presenta la declaració en nom d’un altre contribuent, serà necessari aportar una autorització firmada i la fotocòpia del DNI de tots els declarants representats.
Justificants específics segons la situació fiscal
Depenent de les circumstàncies particulars de cada contribuent, serà necessari aportar documentació addicional:
- Per a deduccions autonòmiques: qualsevol justificant que acrediti el dret a beneficis fiscals específics de la comunitat autònoma corresponent, com el NIF del llogater, rebuts de lloguer, saldos pendents d’amortització de préstecs hipotecaris o justificants de donatius realitzats.
- Rendiments del treball: certificats emesos pels pagadors, comprovants de quotes abonades a sindicats o col·legis professionals, així com despeses de defensa jurídica si procedeix.
- Capital immobiliari: documents que acreditin ingressos i despeses deduïbles relacionades amb lloguers de pisos, locals o places de garatge.
- Capital mobiliari: certificats proporcionats per empreses, entitats financeres i asseguradores, juntament amb contractes i rebuts de despeses derivades d’operacions amb actius financers com Lletres del Tresor o obligacions.
- Activitats econòmiques: per als qui tributin en estimació objectiva, hauran de presentar documents que acreditin els elements o paràmetres de l’activitat utilitzats durant l’exercici fiscal.
Documentació per a transmissions i altres circumstàncies especials
En cas d’haver realitzat transmissions patrimonials durant l’exercici fiscal, serà necessari aportar:
- Transmissió d’habitatge habitual: dates, escriptures, documents, imports reals, despeses i tributs tant d’adquisició com de transmissió, juntament amb informació sobre préstecs hipotecaris i capital pendent d’amortitzar.
- Transmissió d’altres béns: tota la documentació relacionada amb dates, escriptures, imports, despeses i tributs associats a l’operació.
- Premis i subvencions: certificats de fons d’inversió, justificants de premis obtinguts o subvencions rebudes durant l’exercici fiscal corresponent.
L’Agència Tributària i el seu paper a la Campanya de la Renda
L’Agència Tributària és l’organisme públic encarregat de gestionar i supervisar el sistema tributari estatal espanyol. Durant la Campanya de la Renda, desplega un dispositiu especial per facilitar el compliment de les obligacions fiscals dels contribuents, reforçant la plantilla de funcionaris dedicats a l’atenció presencial.
L’objectiu principal d’aquest servei és garantir que tots els ciutadans puguin complir amb les seues obligacions fiscals correctament, especialment aquells amb situacions més complexes o els qui no disposen de mitjans tecnològics per realitzar la declaració per vies telemàtiques.
Qui ha de presentar la declaració de la Renda?
Estan obligats a presentar la declaració de l’IRPF els contribuents que hagin percebut rendiments del treball superiors a 22.000 euros anuals d’un sol pagador, o més de 14.000 euros quan procedeixin de diversos pagadors (si del segon i restants s’ha rebut més de 1.500 euros). També ho han de fer els qui hagin obtingut rendiments del capital mobiliari o guanys patrimonials subjectes a retenció superiors a 1.600 euros, entre altres suposats específics.
Com afecta la cita prèvia al termini de presentació?
És important destacar que la data límit per presentar la declaració continua sent el 30 de juny, independentment de quan s’hagi sol·licitat la cita prèvia. Per tant, els contribuents s’han d’assegurar d’aconseguir una cita amb prou antelació, tenint en compte que les últimes dates solen esgotar-se ràpidament a causa de l’alta demanda.