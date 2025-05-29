METEOROLOGIA
Lleida viu el seu dia més calorós
Les temperatures d’ahir, les més altes del 2025 a la demarcació, i pujaran els propers dies. Residències, centres educatius i el sector ramader extremen precaucions davant la calor
La calor es va intensificar durant el dia d’ahir a les comarques lleidatanes i les temperatures màximes van superar els 35 graus (Seròs, 35,3º) o els van arribar a vorejar al llarg de la tarda (Alcarràs, 34,9º; i Lleida, 34,4º), els registres més alts en el que portem d’any. D’acord a les previsions, el pic de calor s’assolirà entre avui i diumenge. Segons l’Agència Estatal Meteorològica, en el conjunt d’Espanya podrien registrar-se les temperatures més altes des d’almenys el 1950 per a aquestes dates (superant els 40º). Per combatre la calor, alguns centres de persones grans de Lleida ja han activat els respectius protocols. És el cas de la Residència i Centre de Dia Balàfia II de Lleida, que dimarts va activar el seu programa, que “estarà vigent fins a finals de l’estiu”, va assegurar la directora, Laura Lozano. “Hem posat l’aire condicionat a tot el centre i canviat les cortines de les habitacions per unes que protegeixen més del sol”, va apuntar. Així mateix, d’acord amb la Generalitat, Balàfia II ha col·locat un cartell a l’entrada que indica que és un refugi climàtic. Per la seua part, el protocol del Centre Geriàtric Lleida inclou altres mesures, com posar aigua i fruita fresca a disposició dels usuaris, familiars i equip humà, i neveres als espais de convivència. També compten amb un lloc a l’aire lliure protegit del sol, adapten les dietes dels usuaris en funció de les seues preferències i organitzen excursions a piscines públiques en grups reduïts, segons van explicar Alba Mor i Cristina Jofre, responsables de Qualitat de la residència i centre de dia.
Els centres educatius de Lleida també prenen mesures per pal·liar la calor a les aules. Els més afortunats disposen d’espais amb climatització, com l’institut escola Torre Queralt, al barri del Secà de Sant Pere. Tenen aire condicionat a educació Infantil i al passadís, i fa dos anys van comprar també ventiladors. Al col·legi La Mitjana, a Pardinyes, utilitzen aquests aparells, ja que la climatització de moment no funciona bé. Al Frederic Godàs hi ha alguns espais climatitzats, però se serveixen també de ventiladors. Per una altra banda, als centres en els quals no tenen ni una cosa ni una altra, com el Magí Morera de la Mariola, passen els dies de calor com poden, vetllant per la hidratació de tothom, tant a les aules com al menjador.
Inversió de 20.000 euros per ventilar cent vedells
El sector ramader afronta importants inversions en favor del benestar dels animals en diferents aspectes, inclosa l’adequació de la temperatura i, per exemple, instal·lar ventiladors per a una granja amb uns cent vedells requereix un desemborsament d’entre 18.000 i 20.000 euros. Així ho va explicar ahir el líder de JARC i ramader de Torre-serona, Joan Carles Massot, que va indicar que també suposa una millora de rendibilitat productiva i d’estalvi de palla amb menys quantitat de dejeccions. A més de la inversió inicial, els ramaders han d’afrontar el cost de l’electricitat. En moltes granges, va indicar, aquesta despesa es minimitza amb instal·lacions d’energies renovables per a autoconsum a les explotacions. Aquest és un tipus de refrigeració de granges obertes mentre que explotacions avícoles o porcines compten amb altres sistemes.
D’altra banda, a les explotacions agrícoles, com ja és habitual a Lleida, pagesos i treballadors proven d’evitar les hores de més calor als camps amb l’establiment de jornades continuades de matí, va explicar Massot. Amb tot, va recordar que aquestes puntes de calor al maig no són excepcionals i va recordar que a l’estiu es pot arribar als 40 graus.