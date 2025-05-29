El metge Manuel Viso alerta: els texans ajustats danyen la teua salut
L’especialista adverteix sobre la síndrome dels pantalons ajustats que provoquen problemes digestius, respiratoris i nerviosos per l’excessiva compressió abdominal
La síndrome dels pantalons ajustats està guanyant reconeixement mèdic a causa de l’ús generalitzat de texans cenyits, segons adverteix el doctor Manuel Viso. Aquest fenomen, causat per la compressió de nervis a la zona inguinal i cuixes, pot ocasionar diversos problemes de salut tant immediats com a llarg termini, generant preocupació entre els especialistes sanitaris.
El doctor Aparença, expert en emergències i primers auxilis, ha posat el focus en aquesta problemàtica a través de les seues recents publicacions. "Els texans ajustats podrien estar sabotejant la teua salut", assenyala l’especialista, qui destaca símptomes com a formigueig, ardor, entumiment i dolor a la cara externa de la cuixa, provocats per la compressió del nervi cutani femoral lateral.
Moltes persones pateixen inflor i problemes digestius després dels menjars, culpant erròniament als aliments quan la veritable causa podria estar a la seua roba. "Els texans estan estrenyent el teu abdomen com una croqueta, de manera que el contingut de l’estómac reflueix cap a l’esòfag", explica Viso, el que dificulta considerablement la digestió.
Afectació a la respiració i altres riscos
La vestimenta excessivament ajustada no només compromet la digestió sinó també la respiració. L’ús continuat d’aquests pantalons pot provocar que respirem de forma més superficial i menys eficient. Com aclareix el doctor: "És normal perquè el teu diafragma s’ha posat en vaga, dificultant la correcta entrada d’aire."
L’especialista també alerta sobre l’increment d’infeccions dermatològiques associades a l’ús de texans ajustats. La combinació de fricció i calor pot afavorir l’aparició de fol·liculitis, mentre que la falta de ventilació adequada en zones íntimes augmenta el risc de cistitis i infeccions fúngiques.
Alternatives més saludables
Per prevenir aquests problemes, el doctor Viso recomana optar per models més còmodes com els 'mom jeans', que ofereixen més folgança. "El teu cos no necessita patir per sentir-se bé. La moda passa, però la salut és per a tota la vida", adverteix el metge.
Els experts recomanen prendre consciència sobre els riscos que comporta l’ús prolongat de peces excessivament cenyides. L’elecció de texans fabricats amb materials elàstics o dissenys més folgats pot marcar una diferència significativa en termes de benestar. És fonamental escoltar els senyals que ens envia el nostre cos i prioritzar la comoditat sobre les tendències de moda per mantenir un equilibri saludable.