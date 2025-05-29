És oficial: el SEPE confirma una ajuda de 10.980 euros per a les persones que han cotitzat menys d’un any
El subsidi està destinat als qui no assoleixen el mínim per a la prestació contributiva i ofereix entre 3 i 21 mesos de cobertura segons cotització i càrregues familiars
El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha oficialitzat la implementació d’un subsidi econòmic que pot assolir els 10.980 euros, destinat específicament a treballadors que han cotitzat menys d’un any i, per tant, no assoleixen el període mínim necessari per accedir a la prestació contributiva per atur. Aquesta mesura, denominada subsidi per insuficiència de cotització, representa un important suport financer per a milers d’espanyols que es troben en situació d’atur involuntari però que han mantingut certa activitat laboral cotitzada durant els últims mesos.
Segons confirma l’organisme públic, aquesta ajuda s’estructura de manera esglaonada, amb imports que varien al llarg del temps de percepció. Durant els primers sis mesos, els beneficiaris rebran 570 euros mensuals, equivalents al 95% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). Aquesta quantitat es redueix progressivament en els períodes posteriors, la qual cosa suposa un mecanisme de protecció social que, tanmateix, també incentiva la recerca activa d’ocupació entre els seus perceptors.
Per poder accedir a aquesta prestació, els sol·licitants han de complir una sèrie de condicions específiques, entre les que destaca haver cotitzat almenys 90 dies sense arribar al llindar necessari per a la prestació contributiva. A més, és imprescindible inscriure’s com a demandant d’ocupació i presentar la sol·licitud en els sis mesos següents al cessament laboral, així com no superar determinats límits d’ingressos personals o familiars.
Requisits per sol·licitar el subsidi per insuficiència de cotització
L’accés a aquest ajut econòmic està subjecte al compliment de diversos criteris estrictament definits pel SEPE. En primer lloc, és fonamental que el sol·licitant es trobi en situació d’atur total o, en el cas de mantenir alguna activitat laboral, que aquesta sigui a temps parcial sense superar l’equivalent a una jornada completa. Aquest requisit busca garantir que el subsidi arribi als qui realment no tenen prou ingressos per la feina.
Un altre dels requisits indispensables és la inscripció com a demandant d’ocupació, tràmit que ha de realitzar-se de manera activa i mantenir-se durant tot el període de percepció. Així mateix, és necessari haver cotitzat un mínim de 90 dies per atur abans de presentar la sol·licitud, sense assolir els 360 dies que donarien dret a la prestació contributiva. Els sol·licitants han, a més, de firmar un compromís d’activitat, document mitjançant el qual es comprometen a participar en accions de formació i recerca activa d’ocupació.
Quant als límits econòmics, el SEPE estableix que els ingressos personals no poden superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la qual cosa el 2025 equival a 888 euros mensuals. Si el sol·licitant té responsabilitats familiars, aquest límit s’aplica a la renda familiar dividida entre el nombre de membres que componen la unitat familiar, la qual cosa amplia les possibilitats d’accés per a llars amb diversos integrants.
Quantia i durada del subsidi segons circumstàncies personals
L’estructura econòmica d’aquest subsidi s’ha dissenyat amb un caràcter decreixent per equilibrar la protecció social amb l’estímul a la reincorporació laboral. Durant els primers 180 dies, els beneficiaris perceben el 95% de l’IPREM, que actualment suposa 570 euros mensuals. A partir del dia 181 i fins completar el primer any, aquesta quantitat es redueix al 90% de l’IPREM, és a dir, 540 euros al mes. Finalment, si l’ajuda es prolonga més enllà dels 12 mesos, l’import descendeix fins el 80% de l’IPREM, quedant en 480 euros mensuals.
Respecte a la durada del subsidi, el SEPE ha establert diferents períodes en funció del temps cotitzat i de les circumstàncies familiars del sol·licitant. Per als qui han cotitzat 90 dies i tenen responsabilitats familiars, l’ajuda s’estén durant tres mesos. Aquest període augmenta proporcionalment: amb 120 dies cotitzats corresponen quatre mesos de subsidi, mentre que 150 dies donen dret a cinc mesos.
Els treballadors que acreditin 180 dies de cotització presenten dos escenaris: si no tenen càrregues familiars, poden percebre el subsidi durant sis mesos; tanmateix, si tenen responsabilitats familiars, el període màxim s’amplia significativament fins els 21 mesos. Aquesta considerable diferència reflecteix l’especial protecció que el sistema ofereix a les famílies, reconeixent la vulnerabilitat més gran de les llars amb dependents econòmics.
Impacte del subsidi en la protecció social espanyola
Aquesta mesura del SEPE s’emmarca dins del sistema de protecció per atur espanyol, que combina prestacions contributives i assistencials per donar cobertura a diferents situacions de vulnerabilitat laboral. El subsidi per insuficiència de cotització representa un element fonamental de la xarxa de seguretat social, cobrint precisament aquells treballadors que es troben en una situació intermèdia: han contribuït al sistema, però no prou per accedir a les prestacions contributives.
En el context actual del mercat laboral espanyol, caracteritzat per una significativa temporalitat i parcialitat a molts sectors, aquest tipus d’ajuts adquireix especial rellevància. Segons dades del mateix SEPE, milers de treballadors es troben anualment en aquesta situació, havent cotitzat períodes relativament curts a causa de contractes temporals, estacionals o a temps parcial, el que els deixa en una posició de particular vulnerabilitat davant de l’atur.
Els experts en polítiques socials valoren positivament l’existència d’aquest subsidi, encara que assenyalen la importància de complementar-lo amb polítiques actives d’ocupació eficaces que facilitin la reinserció laboral dels beneficiaris. El caràcter decreixent de l’ajuda respon precisament a aquesta filosofia: proporcionar una xarxa de seguretat econòmica temporal mentre s’incentiva la recerca activa d’un nou lloc de treball.
Com sol·licitar el subsidi per insuficiència de cotització?
El procediment per sol·licitar aquest ajut econòmic està dissenyat per ser accessible, encara que requereix atenció als terminis i documentació. Els interessats han de presentar la seua sol·licitud dins dels 15 dies hàbils següents a l’inici de la situació legal d’atur, o durant els sis mesos posteriors a l’esgotament de la prestació contributiva o subsidi previ, si fos el cas.
La tramitació pot realitzar-se per diferents vies: de manera presencial a les oficines del SEPE (sol·licitant cita prèvia), per correu postal o, l’opció més recomanada actualment, a través de la seu electrònica del SEPE mitjançant certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve. Aquesta última alternativa evita desplaçaments i agilitza considerablement el procés administratiu.
Entre la documentació necessària, a més del formulari de sol·licitud, s’inclou el DNI o NIE, llibre de família en cas de tenir responsabilitats familiars, certificat d’empresa dels últims 180 dies treballats i declaració de rendes. Una vegada presentada la sol·licitud completa, el SEPE disposa d’un termini màxim de tres mesos per resoldre, encara que habitualment el temps de resposta és considerablement menor.