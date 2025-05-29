RESTAURACIÓ
Ruta de tapes a Tàrrega tots els dijous de juny
Tàrrega organitza una nova ruta de tapes que, com a novetats, tindrà lloc els dijous de juny i alguns dels 13 bars i restaurants participants oferiran una tapa diferent cada setmana. La iniciativa Tapeja per Tàrrega, organitzada per la regidoria de Promoció Econòmica, tindrà lloc els dijous 5, 12, 19 i 26. Cada tapa costarà 4 euros i inclourà una beguda (cervesa, refresc, vi, vermut o aigua). La regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert, va dir que “tenint en compte que ja treballen bastant el cap de setmana, hem volgut ajudar el sector de la restauració afegint un dia més de la setmana”. Segons Robert, la ruta contribueix a “trencar la rutina d’anar als mateixos llocs i permet descobrir nous locals”. Se sortejaran 60 euros i dos abonaments per a Paupaterres entre els qui tastin sis tapes.