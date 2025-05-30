Alerta sanitària per llet no declarada detectada en licors de la marca Mozart
L’AESAN avisa persones al·lèrgiques i intolerants sobre diversos productes d’aquesta marca austríaca distribuïts per Espanya sense l’etiquetatge correcte d’al·lergògens
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha emès una alerta sanitària després de detectar-se la presència de llet no declarada en l’etiquetatge de diversos licors de la marca Mozart. Aquesta notificació, traslladada per les autoritats sanitàries de la Comunitat Valenciana, afecta específicament persones amb al·lèrgia o intolerància a components lactis, mentre que per a la resta de consumidors no suposa cap risc per a la salut.
Els productes objecte d’aquesta alerta són sis varietats de licors Mozart procedents d’Àustria: 'Xocolate cream', 'Xocolate strawberry', 'Xocolate coffee', 'White xocolate', 'Xocolate coconut' i 'Pumpkin spice'. Tots ells estan envasats en botelles de 500 ml de diferents colors i manquen de l’adequat etiquetatge d’al·lergògens que informi sobre la presència de llet.
Segons ha informat l’AESAN, organisme dependent del Ministeri de Consum, la distribució d’aquests licors s’ha estès per gran part del territori nacional. L’alerta ha estat comunicada a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) per garantir la retirada dels productes afectats dels canals comercials.
Recomanacions per a consumidors
Com a mesura preventiva, les autoritats sanitàries recomanen les persones al·lèrgiques o intolerants als components lactis que disposin d’algun d’aquests licors a les seues llars que s’abstinguin completament del seu consum. Per a la resta de la població, l’AESAN ha aclarit que aquests productes no representen cap tipus de risc sanitari.