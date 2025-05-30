El cardiòleg José Abellán adverteix: “Per dormir millor, evita estirar-te durant el dia”
En un context on més del 50% dels espanyols dorm malament, l’especialista proposa claus pràctiques per millorar el descans i protegir la salut cardiovascular
El cardiòleg José Abellán ha compartit recentment una sèrie de recomanacions pràctiques per millorar la qualitat del descans, destacant que "per descansar millor, no et fiquis al llit ni adoptis la posició d’ajagut durant el dia". Aquest consell arriba en un moment crític, quan la Societat Espanyola del Son ha revelat que més del 50% dels espanyols no adormen les hores recomanades i aproximadament 4 milions de persones al país pateixen algun tipus de trastorn relacionat amb el son.
Els problemes de descans representen un factor de risc significatiu per a diverses patologies, especialment les cardiovasculars. Davant de qualsevol indici d’alteracions en el son, els experts recomanen acudir al metge de capçalera com a primera mesura, ja que dormir malament no constitueix una simple molèstia, sinó un problema de salut que pot derivar en complicacions majors.
El Dr. Abellán, amb una àmplia trajectòria professional en l’àmbit de la cardiologia, ha publicat recentment un article divulgatiu que recull la seua experiència clínica i observacions directes amb pacients. La seua formació inclou una llicenciatura en Medicina per la Universitat de Múrcia, especialització en Cardiologia a l'Hospital Universitario Santa Lucía i un doctorat, a més de diversos màsters en àrees com a risc cardiovascular, cardiologia intervencionista i diagnòstic per imatge.
El descans com a necessitat biològica fonamental
Al seu article, el Dr. Abellán subratlla un dels errors més comuns en la societat actual: considerar el descans com "perdre el temps". Segons explica, vivim en un entorn dominat per la immediatesa i l’estimulació constant, la qual cosa provoca que moltes persones releguin el descans a un segon pla, quan en realitat constitueix una necessitat biològica essencial.
"El descans no és un luxe", afirma l’especialista, qui explica que dormir adequadament regula funcions vitals com la pressió arterial, el ritme cardíac i l’equilibri hormonal, tots ells factors determinants per a la salut cardiovascular. Per això, les persones amb patrons de son deficients presenten un risc més gran de patir esdeveniments cardiovasculars adversos.
Estratègies efectives per millorar la qualitat del son
Entre les recomanacions més sorprenents que ofereix el cardiòleg murcià destaca la de no adoptar la posició horitzontal durant el dia si no es va a adormir. Aquesta pràctica, aparentment inofensiva, pot alterar significativament els cicles naturals del son i dificultar el descans nocturn.
A més, el Dr. Abellán proposa altres estratègies igualment efectives:
- Exposar-se a la llum solar matutina per sincronitzar el rellotge biològic intern.
- Mantenir un nivell adequat d’activitat física durant el dia, evitant l’exercici intens en les hores prèvies al son.
- Evitar els sopars copiosos o tardans, tenint en compte que el procés digestiu s’alenteix durant la nit.
- Dormir en una habitació amb temperatura òptima, idealment entre 20 i 21 graus centígrads.
- Reduir l’exposició a la llum blava emesa per dispositius electrònics almenys una hora abans de ficar-se al llit.
- Considerar el consum d’una infusió nocturna com a part d’un ritual relaxant previ al descans.
Per què els hàbits diürns són clau per al descans nocturn?
El Dr. Abellán conclou al seu article que un dels errors més freqüents és intentar solucionar els problemes de son centrant-se exclusivament en el moment de ficar-se al llit. Tanmateix, segons explica, "el truc per descansar millor pot estar més el teu dia que en la teua nit", subratllant que els hàbits i rutines durant les hores de llum influeixen directament en la qualitat del descans nocturn.
Aquesta perspectiva integral del descans resulta fonamental per abordar de manera efectiva els trastorns del son, un problema que, encara que silenciós, afecta significativament la salut i qualitat de vida de milions d’espanyols.
Com afecta la falta de son a la salut cardiovascular?
La connexió entre el son deficient i els problemes cardíacs està àmpliament documentada en la literatura científica. Quan una persona no descansa adequadament, es produeixen alteracions en diversos paràmetres fisiològics que incrementen el risc cardiovascular. Entre aquests canvis destaquen l’elevació de la pressió arterial, l’augment de marcadors inflamatoris i alteracions en el metabolisme de la glucosa.
Estudis recents han demostrat que les persones que dormen menys de 6 hores per nit de forma habitual presenten un risc significativament major de desenvolupar hipertensió arterial, malaltia coronària i fins i tot tenir un infart de miocardi, en comparació amb els qui mantenen patrons de son saludables de 7-8 hores.
Quins són els trastorns del son més comuns a Espanya?
Entre els trastorns del son més prevalents en la població espanyola destaquen l’insomni, que afecta aproximadament el 20-30% dels adults; l’apnea obstructiva del son, presenti en a prop del 4-6% de la població; la síndrome de cames inquietes, que pateix entre un 5-10% dels espanyols; i els trastorns del ritme circadiari, cada vegada més freqüents a causa de factors com el treball per torns i l’ús excessiu de dispositius electrònics.
Aquests trastorns no només afecten a la qualitat de vida dels qui els pateixen, sinó que també tenen un impacte considerable en l’economia i el sistema sanitari, a causa de l’augment d’absentisme laboral, la disminució del rendiment i l’increment en la utilització de recursos sanitaris associats a les seues complicacions.