La Diputació de Lleida entrega els guardons del 35è Premi Pica d'Estats
L'edició ha rebut 102 treballs i n'ha premiat vuit en diferents categories
La sala de plens de la Diputació de Lleida ha acollit aquest divendres l'acte de lliurament del Premi Pica d'Estats als guardonats de la 35a edició del certamen. El premi periodístic, que distingeix els reportatges de premsa escrita, ràdio, televisió i internet que millor promocionen els atractius turístics del Pirineu i les comarques de Ponent, està dotat amb 48.000 euros, distribuïts en premis de 6.000 euros per a cadascuna de les 8 categories. En total, el certamen ha rebut enguany 102 treballs. Entre els guardonats, hi ha articles sobre els atractius turístics del Solsonès, un programa de televisió sobre la cassola de tros de Linyola o un reportatge fotogràfic sobre el paisatge que envolta l'autovia A-2, entre altres.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha destacat la "qualitat" dels treballs presentats en aquesta edició pel que fa a la seva "capacitat de donar a conèixer al públic" la demarcació de Lleida i de "projectar la nostra identitat".
També ha assenyalat la "projecció internacional" del premi, ja que enguany ha rebut treballs de països com Àustria, Bèlgica i Itàlia, a més de França o Països Baixos. En aquest sentit, Talarn, ha reiterat el compromís de l'ens per donar a conèixer els atractius turístics del territori a l'exterior amb l'objectiu de contribuir a "desestacionalitzar" el turisme. "Volem que aquest turisme sigui més continuat perquè això ajuda a arrelar les persones al territori", ha argumentat.
D'altra banda, Talarn i el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, han anunciat l'entrada del Col·legi de Periodistes a l'organització del Premi Pica d'Estats. Així mateix, també han explicat que preveuen presentar "ben aviat" el nou Centre Territorial de Premsa.
Treballs premiats
El 35è Premi Pica d'Estats ha reconegut la tasca d'Elena del Amo amb el guardó al millor article periodístic amb 'Solsonès, la comarca de las mil masías', publicat el setembre passat i que repassa alguns dels principals atractius de la comarca i la seva capital, tot incidint en aspectes monumentals, naturals i sociològics.
Mentre, el premi al millor reportatge periodístic també ha anat a parar a un treball elaborat des del Solsonès, per part d'Oriol Clavera i Narcís Clotet. El treball, publicat l'abril passat, incideix en els més de 500 anys d’història de l'Hostal de Pinós, un dels més antics de Catalunya. També de gastronomia, concretament de la cassola de tros, tracta el reportatge premiat com a millor treball audiovisual. En aquest cas, el treball es va emetre l'octubre de 2023 dins l'espai 'La recepta perduda' de Televisió Espanyola, tot explicant els orígens, ingredients i característiques d'aquest plat.
L'oleoturisme també ha estat present en els premis, amb el guardó al millor treball transmèdia, que ha estat per Maria Jesús Torné per un reportatge publicat l'octubre de 2023, que combina diferents formats i mostra algunes experiències que s'organitzen a la demarcació de Lleida. Pel que fa al premi al millor treball de premsa internacional, ha estat per un reportatge de Marie Costa publicat el juny-juliol de 2024 a la revista 'Cap Catalogne'. L'autora proposa un recorregut ampli i detallat pels principals atractius monumentals, culturals, naturals, paisatgístics, gastronòmics i enològics de la comarca del Segrià i de la capital, Lleida.
En el cas de la categoria a millor reportatge fotogràfic, el jurat ha premiat un reportatge amb imatges de Santi Iglesias publicat la primavera del 2024. El treball es concreta en un viatge visual singular, a través d'imatges curioses i poètiques de l'entorn de l'autovia A-2, per les comarques de la Segarra, l'Urgell, el Pla d'Urgell i el Segrià.
En ràdio, s'ha premiat una sèrie de quatre reportatges elaborats per Mercè March centrats en festes emblemàtiques que tenen lloc al juliol a la demarcació de Lleida, com són la Diada dels Raiers, la Fira del Ferro, el Mercat romà de Iesso i el Dansàneu (Festival de les Cultures del Pirineu). Finalment, el guardó al millor treball publicat als mitjans de comunicació local ha estat per un programa realitzat per Carles Gené i Eugeni Casanova l'octubre de 2023 on l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú fa una autobiografia de la seva vida.
A banda de Morros, el jurat està conformat pels periodistes Josep Cuní, Pepa Fernández, Lluís Foix, Mariano Palacín, Mònica Terribas, Laura Alcalde, Anna Sàez, Francesc Guillaumet, Francesc Canosa i Josep Cabasés. Mentre, el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, és el secretari del jurat.