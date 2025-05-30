Federico Merino, ginecòleg, adverteix sobre els efectes adversos del vapeig sobre la fertilitat
El doctor Federico Merino, especialista en medicina reproductiva, alerta de l’impacte negatiu dels cigarros electrònics en la capacitat reproductiva de joves i adults
El ginecòleg especialista en Medicina reproductiva i director d’IVI Màlaga, Federico Merino, ha emès una important advertència sobre els efectes adversos científicament demostrats que tenen els vapejadors i dispositius similars sobre la fertilitat tant d’homes com de dones, inclosos els més joves, degut principalment a la presència de nicotina i diversos compostos tòxics en aquests productes.
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial Sense Tabac, que té lloc aquest dissabte, l’especialista ha posat el focus en com el consum d’aquests dispositius electrònics afecta negativament diverses etapes del cicle reproductiu. Entre els efectes més preocupants destaca la reducció en la qualitat d’òvuls i espermatozoides, així com alteracions significatives en el desenvolupament fetal, conseqüències que habitualment són subestimades pels consumidors habituals d’aquests productes.
Segons dades recents de l’Enquesta sobre Alcohol i altres Drogues a Espanya (EDATS 2024), el grup de població entre 15 i 24 anys mostra la prevalença de consum més gran de vapejadors, una dada especialment alarmant considerant els efectes a llarg termini que pot tenir en la seua salut reproductiva futura.
Impacte dels vapejadors en la fertilitat femenina
El doctor Merino ha detallat com la nicotina present en els vapejadors pot provocar diversos efectes nocius en la salut reproductiva de les dones. Entre ells, destaca una notable reducció de l’activitat ovulatòria, la destrucció de fol·licles ovàrics essencials per a la reproducció i dificultats en la implantació embrionària, factors que en conjunt incrementen significativament el risc d’infertilitat.
Un altre efecte particularment preocupant és l’acceleració en la disminució de la reserva ovàrica, comprometent greument la qualitat dels ovòcits. "Sens dubte, la primavera és una temporada ideal per despertar bons hàbits de salut i prendre decisions que ens cuiden", ha assenyalat l’especialista, destacant la importància de la conscienciació sobre aquests riscos.
El ginecòleg també ha advertit sobre un fenomen especialment alarmant: la nicotina pot induir menopausa precoç, un procés associat a l’envelliment accelerat que afecta tant les fumadores actives com les passives exposades al fum de segona mà. Aquest efecte està relacionat amb l’hormona antimülleriana (AMH), un indicador clau de la reserva ovàrica que disminueix naturalment amb l’edat, però el deteriorament de la qual pot accelerar-se significativament per l’exposició a la nicotina.
Conseqüències durant l’embaràs
Les investigacions científiques han demostrat que l’ús de cigarros electrònics durant la gestació està associat amb un increment notable en el risc de complicacions obstètriques. Entre aquestes destaquen el part prematur i la restricció del creixement fetal, que freqüentment deriva en nadons amb baix pes en nàixer.
Aquests efectes adversos poden tenir conseqüències a llarg termini per a la salut del nounat, el que fa especialment important la conscienciació entre dones en edat fèrtil o que planegen un embaràs sobre els riscos associats al consum de vapejadors i productes similars.
Efectes dels vapejadors en la fertilitat masculina
En el cas dels homes, l’especialista ha explicat que la nicotina continguda en els vapejadors té la capacitat d’afectar negativament a la producció espermàtica, deteriorant significativament tant la qualitat com la motilitat dels espermatozoides, factors crucials per aconseguir una concepció exitosa.
"Alguns estudis han evidenciat que el seu consum és susceptible d’alterar l’ADN dels espermatozoides i incrementar la probabilitat de mutacions genètiques en la descendència", ha precisat el doctor Merino, subratllant la gravetat d’aquestes alteracions genètiques que podrien transmetre’s a futures generacions.
La reducció en la qualitat de l’esperma associada al consum de vapejadors pot manifestar-se’ls en paràmetres com una menor concentració espermàtica, motilitat reduïda i alteracions morfològiques, a tots ells factors determinants per a la capacitat reproductiva masculina.
Els joves, un grup especialment vulnerable
El ginecòleg ha volgut fer especial recalcament en l’impacte que aquests dispositius tenen en la població més jove, on els vapejadors han guanyat una enorme popularitat en els últims anys. Segons les dades més recents, el grup d’edat entre 15 i 24 anys mostra les taxes de consum més grans d’aquests productes.
Aquest fenomen resulta particularment preocupant considerant que els efectes negatius sobre la fertilitat poden manifestar-se fins i tot abans que aquests joves contemplin la possibilitat de formar una família, comprometent potencialment la seua capacitat reproductiva futura sense que siguin plenament conscients d’això.
"Fomentar la consciència sobre els riscos associats a l’hàbit tabàquic des d’edats primerenques i les conseqüències lligades al seu consum és essencial per avançar cap a una societat més saludable", ha conclòs el doctor Merino, destacant la importància de l’educació i la prevenció per abordar aquest problema de salut pública.