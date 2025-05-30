La fruita que regula el sucre en sang, i afavoreix la pèrdua de pes a l’estiu
Aquest superaliment destaca pel seu alt contingut proteic i múltiples beneficis per a la salut, des de controlar la pressió arterial fins enfortir ossos i músculs
La guaiaba es posiciona com una de les fruites més completes nutricionalment, destacant per les seues propietats per regular els nivells de sucre en sang, afavorir la pèrdua de pes i contribuir a mantenir la pressió arterial sota control. A diferència de la majoria de fruites, aquest aliment tropical sorprèn pel seu elevat contingut proteic, convertint-la en una opció ideal tant per enfortir el sistema ossi com per potenciar el desenvolupament muscular.
Aquesta fruita tropical trenca esquemes al món de l’alimentació saludable. Amb aproximadament 2,6 grams de proteïna per cada 100 grams, la guaiaba ofereix una aportació proteica significativament superior al d’altres fruites convencionals. Aquest component resulta fonamental per a la regeneració tissular i el creixement muscular, la qual cosa la converteix en un complement natural per als qui busquen augmentar la seua massa muscular sense recórrer a suplements artificials.
A més del seu perfil proteic, la guaiaba destaca per ser una font extraordinària de vitamina C, superant amb escreix l’aportació diària recomanada amb una sola peça. Aquesta vitamina juga un paper crucial en la síntesi de col·lagen, proteïna essencial per a la formació i manteniment d’ossos i teixits connectius, contribuint així a prevenir malalties degeneratives com l’osteoporosi.
Beneficis de la guaiaba per a la salut
- Control glucèmic: aliada contra la diabetis
La guaiaba es presenta com una excel·lent opció per a persones amb diabetis o predisposició a desenvolupar-la. El seu alt contingut en fibra actua com a moderador en l’absorció de sucres en el corrent sanguini, evitant pics glucèmics. Paral·lelament, la seua aportació de vitamina C millora la sensibilitat a la insulina, facilitant la gestió adequada dels nivells de glucosa en sang.
Estudis recents suggereixen que el consum regular d’aquesta fruita podria reduir fins en un 10% els nivells de glucosa en dejú, el que la converteix en un complement natural per al control de la diabetis tipus 2.
- Protecció dermatològica natural
La salut cutània també es beneficia significativament del consum de guaiaba. El lipocè, compost present en aquesta fruita, actua com a escut protector davant els danys provocats per la radiació ultraviolada. Aquest efecte fotoprotector es complementa amb la seua capacitat per estimular la producció de col·lagen, contribuint a mantenir l’elasticitat i fermesa de la pell.
"La combinació de vitamina C i antioxidants presents a la guaiaba treballa sinèrgicament per combatre els radicals lliures que acceleren l’envelliment cutani", assenyalen especialistes en dermatologia nutricional.
- Potencial anticancerigen
Entre les propietats més prometedores de la guaiaba destaca el seu potencial com a agent preventiu contra diversos tipus de càncer. L’extracte de les seues ha demostrat tenir efectes antioxidants i antitumorals significatius, segons diverses investigacions científiques.
Els compostos bioactius presents tant a la polpa com a les fulles d’aquesta fruita han mostrat capacitat per inhibir el creixement de cèl·lules cancerígenes, especialment en casos de càncer colorectal i de pròstata. Aquestes troballes, encara que preliminars, obren una interessant via d’investigació en el camp de la nutrició oncològica.
- Gestió del pes corporal
La guaiaba constitueix un valuós aliat en els règims de control de pes, particularment durant la temporada estival. La seua riquesa en pectina, un tipus específic de fibra soluble, prolonga la sensació de sacietat, reduint la ingesta calòrica total.
Amb tot just 68 calories per cada 100 grams, aquesta fruita ofereix un perfil nutricional privilegiat: alta densitat de nutrients amb baixa aportació energètica. A més, el seu índex glucèmic moderat evita els pics d’insulina associats a l’emmagatzemament de greix corporal.
- Regulació de la pressió arterial
Els problemes d’hipertensió, cada vegada més freqüents en la població espanyola, troben a la guaiaba un regulador natural. La seua elevada concentració de potassi, juntament amb el seu perfil antioxidant, afavoreix la relaxació dels vasos sanguinis, millorant significativament la funció vascular.
Investigacions publicades en revistes de nutrició clínica han documentat reduccions d’entre 5 i 8 mm Hg en la pressió sistòlica després d’incorporar regularment guaiaba en la dieta durant períodes de 12 setmanes.
Com incorporar la guaiaba en la dieta mediterrània
Encara que la guaiaba no és una fruita tradicionalment mediterrània, la seua adaptació a la nostra gastronomia resulta sorprenentment senzilla. Pot consumir-se fresca, simplement tallada a rodanxes, o incorporar-se a macedònies juntament amb fruites més tradicionals com pomes o peres.
Els batuts de guaiaba constitueixen una altra excel·lent alternativa, especialment si es combinen amb iogurt natural i una mica de canyella, potenciant així les seues propietats reguladores de la glucèmia. Per als més innovadors, la guaiaba pot incorporar-se a amanides salades, aportant un contrast dolç que harmonitza perfectament amb formatges frescos i fruita seca.
És la guaiaba adequada per a tothom?
Malgrat els seus nombrosos beneficis, convé tenir present que la guaiaba, com qualsevol aliment amb alt contingut en fibra, pot ocasionar molèsties digestives en persones amb intestí irritable o problemes de motilitat intestinal si es consumeix en quantitats excessives.
Així mateix, els qui prenen medicació anticoagulant haurien de consultar amb el seu metge abans d’incorporar quantitats significatives d’aquesta fruita a la seua dieta, a causa de la seua possible interacció amb els esmentats fàrmacs pel seu contingut en vitamina K.
En definitiva, la guaiaba emergeix com un superaliment que, més enllà del seu exotisme, aporta beneficis concrets i científicament avalats per a múltiples aspectes de la nostra salut. La seua incorporació progressiva a la dieta mediterrània representa una innovació nutricional que combina tradició i avantguarda en la nostra alimentació quotidiana.