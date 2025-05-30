Futurs arquitectes a l’Alt Pirineu i Aran
Laura Alonso i Leyre Horrillo, de l’institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell i amb el projecteLa Piràmide de Guiza, arquitectura eterna i enigma mil·lenari, van guanyar el Premi COAC de treballs d’investigació de Batxillerat a l’Alt Pirineu i Aran. El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya també va entregar dos accèssits a Nina Serra, de l’Hug Roger III de Sort; i Paula Visa, del Joan Brudieu. Alhora es van entregar els guardons del concurs de fotografia d’arquitectura i urbanisme, que van ser per a Ainara Zazo, Berta Rivero i Aixa El-Khattab.