El gest que pocs fan i que permetria estalviar fins a 180 euros a la factura de la llum
Es podria reduir fins un 10% del consum elèctric total i disminuir les emissions de CO₂ en uns 200 quilos a l’any
Apagar completament els electrodomèstics en lloc de deixar-los en mode d’espera podria suposar un estalvi mitjà de 180 euros anuals a la factura elèctrica, segons revela un recent informe d’Enedis, l’empresa encarregada de la gestió i operació de la xarxa de distribució elèctrica a França. Aquest senzill gest, que tot just realitzen 3 de cada 10 cases, representa una oportunitat d’estalvi significativa que la majoria de consumidors està desaprofitant.
L’estudi demostra que televisors, ordinadors, consoles i carregadors continuen consumint electricitat fins i tot quan no estan en ús actiu. Aquesta denominada energia "fantasma", que es manté per facilitar engegades més ràpides o actualitzacions automàtiques, pot arribar a representar fins el 10% del consum elèctric total d’una casa mitjana, amb el consegüent impacte tant econòmic com mediambiental.
Com combatre el consum fantasma a les cases
El mode d’espera o standby dels electrodomèstics s’ha convertit en un silenciós lladre d’energia per a les famílies espanyoles. Si bé la comoditat de tenir els dispositius llestos per funcionar amb un sol botó resulta atractiva, els experts adverteixen que aquesta pràctica té un cost considerable a llarg termini.
Per combatre aquesta despesa innecessària, els especialistes recomanen l’ús de regletes amb interruptor, que permeten desconnectar diversos dispositius simultàniament de forma senzilla.
Més enllà de les solucions tradicionals com les regletes, el mercat ofereix actualment alternatives més sofisticades. Els endolls intel·ligents i les aplicacions mòbils específiques estan guanyant popularitat, ja que permeten monitorar i controlar a distància el consum energètic de cada aparell, facilitant així la presa de decisions més conscients sobre l’ús de l’electricitat.
Impacte mediambiental del consum en mode d’espera
El benefici d’apagar completament els electrodomèstics transcendeix l’estalvi econòmic. Segons les dades aportades per Enedis, un habitatge que elimina el mode d’espera pot reduir les seues emissions de CO₂ en aproximadament 200 quilos a l’any, la qual cosa equivaldria a l’absorció de carboni que realitzen uns deu arbres.
En un context de creixent conscienciació sobre la crisi climàtica, aquest petit gest quotidià adquireix rellevància com a part de les accions individuals que, sumades, poden generar un impacte positiu considerable en la reducció de l’empremta de carboni.
Electrodomèstics que més consumeixen en mode d’espera
No tots els dispositius tenen el mateix impacte en el consum fantasma. Entre els electrodomèstics que més energia utilitzen en mode d’espera destaquen els televisors smart TV, especialment els models més moderns que mantenen connexió constant a internet, els descodificadors de televisió per cable o satèl·lit, les consoles de videojocs i els ordinadors.
També resulten significatius els equips de so, routers i mòdems que solen romandre encesos permanentment, així com els carregadors de dispositius mòbils que es deixen connectats a la xarxa elèctrica encara que no estan carregant cap aparell.
Com identificar el consum fantasma a casa?
Per als qui desitgin conèixer amb exactitud quanta energia estan perdent a causa del mode d’espera, existeixen mesuradors de consum elèctric que es poden connectar entre l’endoll i l’electrodomèstic. Aquests dispositius, disponibles en botigues d’electrònica a preus assequibles, permeten visualitzar el consum real de cada aparell tant en funcionament com en repòs.
Una altra opció és revisar la potència indicada a les etiquetes dels mateixos electrodomèstics, on sol aparèixer el consum en mode d’espera, generalment expressat en watts (W). Multiplicand aquesta xifra per les hores que l’aparell roman en standby i pel preu del quilowatt/hora, es pot calcular el cost aproximat que suposa mantenir-lo en aquest estat.
Estalvi energètic en un context de tarifes elèctriques fluctuants
Aquest tipus de mesures d’estalvi cobren especial rellevància en l’actual panorama energètic espanyol, on els consumidors amb tarifa regulada PVPC o indexada dins del mercat lliure ja busquen activament les hores més barates per posar en marxa els seus electrodomèstics de més consum.
Combinant ambdues estratègies —l’ús dels aparells en hores vall i l’eliminació del consum fantasma— una família mitjana podria aconseguir reduccions significatives a la seua factura elèctrica anual, que podrien superar els 200 euros segons estimacions d’experts en eficiència energètica.
En definitiva, apagar completament els electrodomèstics en lloc de deixar-los en mode d’espera es presenta com una de les mesures d’estalvi energètic més senzilles d’implementar i amb millor relació esforç-benefici, tant des del punt de vista econòmic com mediambiental. Un petit gest quotidià que, estès a milions de cases, podria tenir un impacte considerable en el consum elèctric global i en la reducció d’emissions contaminants.