SALUT
Jornada sobre el treball social en l’àmbit sanitari
Canvi en el perfil dels pacients, més joves i amb noves patologies. Final de vida i maltractament infantil, entre els temes
La sala d’actes de l’hospital Arnau de Vilanova va acollir ahir la primera Jornada de Treball Social Sanitari de Lleida, impulsada des de les àrees de treball social del centre, de l’hospital Santa Maria i de l’Atenció Primària i Comunitària de Lleida. L’objectiu era donar visibilitat al treball d’aquests professionals i compartir experiències. Diferents experts van abordar qüestions com el procés al final de vida, els canvis en l’atenció intermèdia, la coordinació entre diferents nivells assistencials, l’atenció a la infància i el maltractament infantil i les addiccions, entre altres. Així ho van explicar Núria Barberà, referent de Treball Social de l’hospital Santa Maria; Ester Costa, cap de la Unitat de Treball Social de l’Arnau, i Rosa López, referent de Treball Social d’Atenció Primària de la Regió Sanitària de Lleida.
“La nostra tasca sempre està orientada a millorar la situació social i personal dels usuaris que atenem. El pacient i el seu entorn són en el centre de la nostra intervenció i no podem deixar de banda qüestions com la situació econòmica o familiar a l’hora d’acompanyar-los en un procés sanitari”, van destacar. Així mateix, van explicar que s’ha detectat un canvi de perfil en les persones ateses. “Ja no parlem només del pacient geriàtric, sinó que estem veient noves patologies, gent cada vegada més jove i una població més diversa”, van assenyalar. També hi ha un increment d’usuaris, cosa que van atribuir “a una situació social que genera malestar des de diversos punts de vista”.
Sobre això, van defensar que “som una peça més del sistema sanitari i treballem per intentar millorar els processos de la malaltia”. Així mateix, van recordar la tasca que han portat a terme en àmbits com el final de vida o la detecció i la prevenció del maltractament infantil. “El treballador social és una peça clau i cal continuar treballant per millorar la detecció precoç”, van assenyalar. En la jornada també es va parlar del model Barnahus, d’atenció a menors víctimes d’abusos sexuals.