La Pobleta de Bellveí: descobrint el tresor ocult de la Vall Fosca
Aquest petit nucli amb origen medieval conserva carrers estrets plens d'encant, edificis històrics i una atmosfera única que convida a perdre's entre els seus carrerons florits
Situat al portal d'entrada de la Vall Fosca, a uns tres quilòmetres carretera amunt de Senterada per la L-503, la Pobleta de Bellveí s'erigeix com un autèntic tresor patrimonial del Pallars Jussà. Aquest petit nucli històric, que deu el seu origen a l'antic vilatge de Bellveí ubicat en un pujol proper d'uns mil metres d'altitud, conserva l'encant medieval en els seus carrers estrets i edificacions tradicionals, convertint-se en una parada obligatòria per als viatgers que recorren aquesta comarca pirinenca.
La Pobleta de Bellveí es va formar quan els habitants de l'antic Bellveí van abandonar el seu assentament original a l'edat mitjana per establir-se a la part plana del terme. El nou emplaçament mai no va assolir les dimensions suficients per rebre el nom de "Pobla" (com la veïna Pobla de Segur), quedant-se amb el diminutiu de "Pobleta". A principis del segle XX comptava amb 220 habitants, xifra que actualment s'ha reduït a menys de la meitat. Malgrat això, el nucli manté una certa activitat amb diversos establiments hostalers, un bar, un forn i algunes botigues. Cada octubre s'hi celebra una tradicional fira de bestiar, coincidint amb la baixada dels ramats transhumants de la muntanya, una cita que manté vives les tradicions ramaderes de la zona. Actualment forma part del municipi de la Torre de Capdella, però conserva la seva personalitat i caràcter propis.
Un recorregut pels carrerons empedrats i racons florits
Val la pena aparcar a l'entrada d'aquesta vileta florida i recórrer a peu els seus carrers estrets, traçats seguint l'esquema de les poblacions emmurallades medievals. Durant la passejada, el visitant es trobarà amb agradables sorpreses que el convidaran a immortalitzar el moment amb fotografies. Els testos amb plantes i flors adornen profusament els diversos racons del nucli, aportant vida i color a l'entorn de pedra.
El recorregut comença deixant enrere la plaça del Portal, amb la seva característica font decorada amb rajoletes i dues pinyes de ceràmica. En aquest punt destaca també la façana de l'hotel Arturo, atapeïda de geranis vermells que li confereixen un aspecte molt fotogènic. Seguint endavant, el carrer Major, amb el seu enllosat restaurat fa aproximadament una dècada, serpenteja i s'estreny progressivament fins arribar a la plaça Major, un espai de dimensions reduïdes però ple d'encant.
A la plaça Major trobem elements arquitectònics destacables, com les dues cariàtides modernistes que sostenen el balcó del bar Felip, situades just enfront d'un curiós angelet de pedra que ensuma una rosa. Abans de girar a la dreta cap a l'església, que es confon entre casalots i on ressalten un rosetó, una creu en relleu i una torreta vuitavada a la part posterior, es pot optar per prendre el pintoresc carreró de Sota Vila. Aquest carreró, situat a l'esquerra, baixa passant per sota d'una galeria amb barana de ferro en direcció als prats i l'arbreda que voregen el riu Flamisell.
Patrimoni arquitectònic i elements singulars de la Pobleta de Bellveí
L'església parroquial de la Pobleta de Bellveí constitueix un dels elements patrimonials més rellevants del nucli. Tot i no ser un temple de grans dimensions, presenta diversos elements arquitectònics d'interès, com el rosetó de la façana, la creu en relleu i especialment la seva torreta vuitavada. L'edifici s'integra perfectament en el conjunt urbà, confós entre casalots, seguint el patró constructiu tradicional de la zona.
Els edificis civils també tenen el seu protagonisme a la Pobleta. Destaquen algunes cases senyorials que conserven elements arquitectònics d'interès, com portalades de pedra, finestres geminades o balconades amb treballs de forja. El bar Felip, amb les seves cariàtides modernistes sostenint el balcó, representa un magnífic exemple d'aquesta arquitectura tradicional enriquida amb elements decoratius singulars.
L'urbanisme del nucli, concebut seguint l'esquema defensiu de les poblacions emmurallades medievals, constitueix en si mateix un valor patrimonial. Els carrers estrets i cargolats, les petites places i els racons sorprenents configuren un conjunt harmònic que ha sabut conservar la seva essència al llarg dels segles.
La tradició ramadera i la fira d'octubre
La tradició ramadera segueix molt present a la Pobleta de Bellveí, com ho demostra la celebració anual de la fira de bestiar cada octubre. Aquest esdeveniment, que coincideix amb la baixada dels ramats transhumants de la muntanya, representa un moment important en el calendari local i comarcal, mantenint viva una activitat econòmica que ha estat fonamental per a la subsistència d'aquestes comunitats muntanyenques durant segles.
La transhumància, pràctica ancestral que implica el desplaçament estacional dels ramats buscant les millors pastures segons l'època de l'any, continua practicant-se a la zona. A l'estiu, els ramats pugen a les pastures d'alta muntanya, mentre que a la tardor, amb l'arribada del fred, baixen a zones més temperades. Aquesta pràctica ha modelat no només el paisatge, sinó també les tradicions, festivitats i fins i tot l'arquitectura de poblacions com la Pobleta de Bellveí.
Com arribar a la Pobleta de Bellveí?
La Pobleta de Bellveí es troba a l'entrada de la Vall Fosca, a tres quilòmetres de Senterada seguint la carretera L-503. Aquesta via discorre alternativament per ambdós marges del riu Flamisell, oferint boniques panoràmiques de la vall. Des de la Pobla de Segur, el trajecte és d'uns 15 quilòmetres, mentre que des de Tremp, capital comarcal, la distància aproximada és de 30 quilòmetres.
El nucli disposa d'una zona d'aparcament a l'entrada, des d'on es recomana iniciar la visita a peu per gaudir plenament dels seus carrers i racons. La seva ubicació estratègica a l'entrada de la Vall Fosca fa de la Pobleta un excel·lent punt de partida per explorar altres indrets d'interès de la zona, com l'embassament de Sallente-Estany Gento, accessible mitjançant el telefèric turístic durant els mesos d'estiu.