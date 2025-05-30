ENTITATS
Tres dècades d’inclusió social
Aspid celebra el 30è aniversari a la Llotja de Lleida amb l’entrega de la XXII edició dels seus guardons. La Fundació Orfeó Lleidatà i Torrons i Mel Alemany, entre els premiats
L’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics (Aspid) de Lleida va celebrar ahir tres dècades d’activitat, basades en l’assistència, la promoció i el suport a persones amb discapacitat, amb un acte commemoratiu a la Llotja de Lleida. A més, l’entitat va recuperar els Premis Aspid –després de quatre anys d’aturada a causa de la pandèmia–, que reconeixen persones, empreses i entitats que transformen la societat mitjançant la promoció de la inclusió de les persones amb discapacitat. La XXII edició dels guardons va reconèixer dos projectes lleidatans: la Fundació Orfeó Lleidatà i Torrons i Mel Alemany, amb el Premi a la Solidaritat i el Premi a l’Empresa, respectivament. Així mateix, va concedir el Premi a la Comunicació a Artemisa Martínez, creadora del projecte Realidades Diversas (que visibilitza les persones amb discapacitat a través de les xarxes socials), i el Premi a la Innovació va ser per a CIM Project (que treballa per convertir les activitats de muntanya en lleure accessible). Paral·lelament, l’esportista Antoni Solé, instructor de tenis al Club Esportiu de Aspid, va rebre la menció especial dels guardons. L’acte va comptar amb la presència de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, que va descriure els premis com una iniciativa “molt especial per reconèixer la trajectòria de projectes que han impulsat la nostra societat”. Així mateix, va assegurar que Aspid disposa del suport de les institucions públiques, inclosa la Generalitat.
Els homenatjats van rebre una figura com a guardó, obra de l’artista lleidatà José Antonio Ferrer, que reprodueix un dels finestrals de la Seu Vella de Lleida. “Simbolitza el monument com a mirador de gran part del pla de Lleida, des d’on s’ha pogut apreciar l’evolució de la nostra societat gràcies a l’esforç dels col·lectius”, van assegurar des d’Aspid.