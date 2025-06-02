CULTURA
Doble premi Baldiri Reixac
La Fundació Carulla selecciona un projecte del conservatori de Cervera. Guardonada la guarderia La Quitxalla de Mollerussa
El projecte comunitari L’espill encantat, produït pel conservatori de Cervera i impulsat pel consell comarcal de la Segarra, va rebre ahir el premi Baldiri Reixac en la categoria d’Experiències Innovadores. El premi reconeix la iniciativa educativa per utilitzar la cultura i l’art com a eines de transformació pedagògica. La guarderia La Quitxalla de Mollerussa va rebre un guardó per De mans al fang. Art i pedagogia en la diversitat. L’entrega dels guardons, convocats per la Fundació Carulla, va tenir lloc al Museu Terra de l’Espluga de Francolí. Els premis van arribar a un total de vint-i-vuit centres educatius amb iniciatives innovadores.