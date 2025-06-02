On han de dormir els gossos quan fa calor?
Els experts veterinaris recomanen que les mascotes descansin a l’interior de les cases durant les altes temperatures per garantir un son adequat i prevenir problemes de salut
Els gossos necessiten dormir entre 12 i 14 hores diàries per mantenir una bona salut física i mental, un requeriment superior al dels humans. Amb l’arribada de l’estiu i l’augment de les temperatures, sorgeix el debat sobre on han de dormir les nostres mascotes per garantir el seu benestar. Especialistes veterinaris coincideixen que l’interior de la casa és l’opció més recomanable, especialment durant les èpoques de calor intensa.
El debat sobre si els gossos han de descansar dins o fora de casa cobra més rellevància en els mesos estivals. Segons els experts, la calor excessiva pot afectar greument la qualitat del descans dels gossos i fins i tot posar en risc la seua salut. Els gossos han de dormir dins de casa, en un espai segur i acompanyat que també ha de ser còmode, íntim i mantenir una temperatura agradable per afavorir un descans reparador.
Les altes temperatures de l’estiu espanyol, que a moltes regions superen fàcilment els 30ºC durant dies consecutius, fan que aquesta recomanació sigui encara més pertinent per garantir el benestar de les nostres mascotes.
Beneficis que els gossos dormin a l’interior de casa
Els gossos són animals socials que estableixen vincles emocionals profunds amb els seus amos i el seu entorn familiar. Dormir a prop dels seus propietaris no només reforça aquests llaços afectius, sinó que també contribueix significativament al seu equilibri emocional. Els estudis conductuals en cànids demostren que la proximitat als seus referents humans durant les hores de descans redueix els nivells d’estrès i ansietat.
Al contrari, quan un gos dorm a l’exterior, tendeix a mantenir-se en un estat d’alerta constant davant de possibles amenaces o estímuls ambientals. Aquesta vigilància permanent impedeix que l’animal assoleixi les fases de son profund necessàries per a un descans complet. A llarg termini, aquesta privació de son reparador pot manifestar-se en problemes conductuals com lladrucs excessius, ansietat per separació o comportaments destructius.
Excepcions a la regla: quan poden dormir fora
Encara que la recomanació general és que els gossos dormin dins, existeixen algunes excepcions. Els gossos amb personalitats independents i temperaments tranquils podrien adaptar-se millor a dormir a l’exterior, sempre sota supervisió constant del seu comportament per detectar qualsevol signe de malestar o estrès.
Una altra situació en la qual podria considerar-se acceptable el descans exterior és quan el gos compta amb la companyia d’un altre animal amb què ha establert un vincle. Aquesta socialització pot proporcionar seguretat emocional i reduir la sensació d’alerta constant.
En qualsevol d’aquests casos excepcionals, resulta imprescindible proporcionar una caseta o refugi adequat que protegeixi l’animal de les inclemències meteorològiques. Aquest espai ha d’estar dissenyat per mantenir una temperatura constant, protegir de la humitat i oferir prou comoditat per a un descans de qualitat.
Riscos de les temperatures extremes per als gossos
Durant els mesos d’estiu, les altes temperatures poden suposar un risc significatiu per a la salut canina. Els gossos regulen la seua temperatura corporal principalment a través del panteix, un mecanisme menys eficient que la sudoració humana. Això els fa particularment vulnerables als cops de calor, especialment a determinades races braquicèfales com buldogs, carlins o bòxers.
Un gos exposat a temperatures elevades durant la nit pot patir deshidratació, esgotament per calor i fins i tot cops de calor que, en casos greus, poden resultar fatals. Els símptomes d’alarma inclouen panteix excessiu, debilitat, vòmits i, en casos extrems, col·lapse.
Per aquestes raons, durant l’època estival és encara més important assegurar que les nostres mascotes dormin en espais frescos i ben ventilats, preferiblement dins de la casa on es pot controlar millor la temperatura ambient.
Poden els gossos dormir al llit amb els seus amos?
Un altre debat freqüent entre propietaris de mascotes és si resulta adequat compartir el llit amb els seus gossos. "No hi ha inconvenient en què ho facin, si així ho desitja la persona", asseguren els experts. Tanmateix, aquesta decisió s’ha de prendre considerant diversos factors.
En primer lloc, és fonamental que l’animal estigui correctament desparasitat, tant internament com externament, per prevenir la transmissió de paràsits. També s’ha de tenir en compte que moltes races deixen anar pèl, la qual cosa pot resultar problemàtic per a persones amb al·lèrgies o per als qui prefereixen mantenir els seus dormitoris lliures de pèls.
Els especialistes subratllen que, més enllà de compartir o no el llit, el veritablement important és proporcionar al gos un espai de descans designat dins de la casa, sigui un llit propi, un coixí específic o fins i tot un racó condicionat amb mantes suaus.
Com condicionar un espai interior per al descans caní a l’estiu?
Per garantir un descans òptim durant els mesos calorosos, els experts recomanen preparar zones fresques dins de la casa. Les habitacions amb terres de ceràmica o rajola solen ser preferides pels gossos a l’estiu, ja que aquests materials mantenen una temperatura inferior a l’ambiental.
Hi ha també al mercat llits refrigerants específics per a mascotes, que utilitzen materials amb propietats refrescants o fins i tot sistemes de refrigeració activa. Aquestes poden ser una excel·lent inversió per a propietaris que viuen en zones particularment caloroses.
Mantenir ventiladors, aire condicionat o sistemes de ventilació creuada a les zones on dorm el gos també contribueix significativament al seu confort durant les nits de calor intensa. Alguns propietaris opten per humitejar lleugerament el pelatge de les seues mascotes abans de dormir en els dies més calorosos, una pràctica que pot proporcionar alleujament temporal sempre que s’eviti mullar excessivament l’animal.
Quines races pateixen més amb la calor durant el descans?
No totes les races canines toleren la calor de la mateixa manera. Els gossos d’origen nòrdic com huskies siberians, malamuts o samoiedes, amb les seues gruixudes capes dissenyades per conservar la calor, pateixen especialment durant l’estiu espanyol. Igualment vulnerables són les races braquicèfales (de morro curt) com buldogs francesos i anglesos, carlins, bòxers o shih tzus, la particular anatomia respiratòria del qual els dificulta la termoregulació eficient.
Els propietaris d’aquestes races han d’extremar les precaucions durant l’època estival, assegurant que les seues mascotes dormin en ambients frescos i controlats, preferiblement amb sistemes de climatització adequats. En aquests casos, el descans nocturn en exteriors queda totalment desaconsellat fins i tot en les nits aparentment més fresques.