SOSTENIBILITAT
Tallers i jocs infantils a la Festa de la Mitjana
Activitats destinades a tota la família centrades en la fauna i flora del parc. La Paeria habilitarà un bar-cafeteria
Desenes de famílies van acudir ahir a la Mitjana per celebrar la seua festa anual i per participar en les múltiples activitats que es van programar per donar a conèixer la biodiversitat d’aquest parc amb tota mena de tallers i activitats infantils. Es tracta de la vintena edició de la festa que té com a principal objectiu reivindicar aquesta zona de la ciutat i que, malgrat les altes temperatures que assolen Lleida aquests dies, ha tingut una bona afluència de gent.
Les activitats van començar a primera hora amb caminades pel parc, una jornada de portes obertes a l’estació d’observació i anellatge d’aus; tallers per donar a conèixer els insectes i plantes de la Mitjana, visites guiades i tota mena de jocs infantils i un contacontes. A la tarda hi va haver visites teatralitzades per donar a conèixer la història i els orígens d’aquest icònic parc.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va acudir a la festa al matí i va anunciar que l’ajuntament preveu dotar la Mitjana de més serveis per a la ciutadania com un servei de cafeteria-bar amb terrassa “perquè la gent se senti més confortable i amb serveis a la zona i que, al seu torn, serveixin per atreure més visitants”.