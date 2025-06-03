Un jubilat de 78 anys sorprèn al crear obres d’art amb el popular programa d’oficina Microsoft Excel
Jesús Villanueva, madrileny de 78 anys establert a Màlaga, transforma una eina d’oficina en instrument artístic creant obres riques en detall
Un jubilat espanyol ha convertit Microsoft Excel, la coneguda aplicació de fulls de càlcul, en el seu particular estudi d’art digital. Jesús Villanueva, nascut a San Martín de la Vega (Madrid) i actualment resident a Màlaga, ha desenvolupat als seus 78 anys una tècnica única que li permet crear sorprenents obres artístiques utilitzant exclusivament les eines bàsiques d’Excel. El seu talent, descobert durant el confinament per la pandèmia, ha transformat una aplicació tradicionalment associada al món empresarial en un sorprenent mitjà d’expressió artística.
Encara que Jesús mai no va cursar estudis formals en Belles Arts, la seua connexió amb el dibuix va començar aviat. Als 15 anys va iniciar un curs a distància de delineant de construcció, rebent mensualment fascicles que completava amb escaire i cartabó. Aquesta formació li va permetre desenvolupar la seua carrera al sector de la construcció i decoració, col·laborant fins i tot en projectes d’hotels, restaurants i edificis a la zona de Màlaga. Amb l’arribada dels ordinadors, va començar a utilitzar Excel per elaborar plànols d’edificis i petites reformes, però va ser durant la seua jubilació quan va descobrir el veritable potencial artístic del programa.
Durant els mesos d’aïllament per la COVID-19, Villanueva va començar a experimentar recreant edificis sense perspectiva en Excel. Gradualment, la seua tècnica va evolucionar fins incloure paisatges complexos, retrats detallats i escenes costumistes. La seua col·lecció actual inclou reproduccions d’imatges icòniques com "El dinar sobre un gratacel", l’skyline de Sídney o el mercat flotant de Bangkok, totes elles creades exclusivament amb les formes geomètriques bàsiques disponibles en Excel: rectangles, cercles i polígons.
Un procés artístic minuciós basat en la paciència
El mètode de treball de Jesús Villanueva destaca per la seua meticulositat i precisió. Partint de fotografies de referència, pren mesures i proporcions exactes per després reproduir-les figura per figura en Excel. "Tot és qüestió de paciència, només de paciència, fins i tot en treballs que poden tardar fins a tres mesos, com el de la Catedral de Siena", explica l’artista.
El més sorprenent de la seua tècnica és que no utilitza imatges importades ni recursos externs. Cada element de les seues obres està creat exclusivament amb les eines natives d’Excel. Quan necessita representar formes complexes que no existeixen com figures predefinides —com els arcs àrabs de la Mesquita de Còrdova— les construeix combinant i modificant formes més simples. Per a personatges petits que requereixen un nivell de detall impossible d’aconseguir directament, els dibuixa a més escala, els converteix en imatges i després els redueix per integrar-los a la composició final.
Villanueva ha dominat la secció "Inserir formes" d’Excel com pocs: selecciona una figura, calcula la seua proporció respecte a la imatge de referència, l’adapta, acoloreix i combina amb altres per crear composicions complexes. La seua evolució tècnica ha estat completament autodidacta: "Mai no vaig trobar un tutorial que expliqués com fer-ho. Ha estat prova després de prova, dibuix rere dibuix," reconeix.
Màlaga com a inspiració principal de l’artista digital
La ciutat andalusa on resideix no és només casa seua, sinó també una inesgotable font d’inspiració artística. Al llarg dels anys, Jesús ha desenvolupat una extensa col·lecció dedicada exclusivament als racons, la història i les escenes quotidianes de Màlaga, capturant tant panoràmiques urbanes com moments que reflecteixen la vida de la ciutat en diferents èpoques.
Entre els seus treballs més destacats es troben representacions detallades de monuments emblemàtics com la Catedral de Màlaga, La Farola o la Puerta del Cristo. També ha recreat escenes tradicionals andaluses "Sacando el copo", "Espetos en la Playa", "La Levantá de Barbate" o "Caminando al Rocío". Cada una d’aquestes obres està construïda amb la mateixa tècnica: figura a figura, cel·la a cel·la en Excel, entrellaçant memòria, identitat i una mirada personal sobre el seu entorn.
La transformació creativa de les eines digitals
El cas de Jesús Villanueva il·lustra perfectament com les eines tecnològiques poden transcendir els seus usos convencionals quan es combinen amb creativitat i passió. Microsoft 365, dissenyat primordialment com a suite de productivitat, es converteix a les seues mans en un instrument per a l’expressió artística.
Aquesta reinvenció d’Excel com a plataforma creativa demostra que les fronteres entre tecnologia i art són cada vegada més difuses. La mateixa aplicació que milions de persones utilitzen diàriament per a càlculs i gestió de dades es transforma, gràcies a la visió de Villanueva, en una tela digital capaç de produir obres de sorprenent complexitat visual.
Com es creen imatges artístiques amb Excel?
El procés que segueix Jesús Villanueva per crear les seues obres en Excel combina tècnica, paciència i una comprensió profunda de les possibilitats de l’aplicació. Primer selecciona una imatge de referència, que pot ser una fotografia o una il·lustració. Després, utilitzant la pestanya "Inserir formes" del programa, va construint cada element de la imatge.
Per representar estructures complexes, descompon la imatge en formes geomètriques bàsiques que després combina i superposa. El color s’aplica mitjançant les opcions de farcit i vora de les formes, aprofitant els degradats i efectes d’ombra per crear profunditat. En alguns casos, quan necessita formes molt específiques, utilitza l’eina d’"Editar punts" per modificar els polígons existents.
Els arxius resultants són autèntics documents d’Excel que poden obrir-se i editar-se com qualsevol full de càlcul, encara que el seu contingut sigui una obra d’art en lloc de dades numèriques. Aquesta tècnica representa una intersecció fascinant entre habilitats tècniques i sensibilitat artística.
Quines altres aplicacions convencionals s’utilitzen per crear art digital?
Encara que el cas d’Excel resulta particularment sorprenent, existeixen altres exemples d’aplicacions no dissenyades inicialment per a finalitats artístiques que han estat adoptades per creadors. Microsoft PowerPoint, per exemple, ha estat utilitzat per alguns artistes per crear il·lustracions vectorials aprofitant les seues eines de formes i edició. Google Sheets també compta amb aficionats que exploren les seues possibilitats artístiques de manera similar a Excel.
En l’àmbit del píxel art, aplicacions tan bàsiques com el Bloc de notes de Windows han servit per crear imatges mitjançant caràcters ASCII, mentre que programes de processament de text com Word han estat utilitzats per compondre obres visuals utilitzant les seues funcions de format i posicionament de text.