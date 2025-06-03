FUMAR
Tàrrega sensibilitza contra el tabaquisme
Estand informatiu del CAP al mercat
Coincidint amb el Dia Mundial sense Tabac, que es va commemorar dissabte, i la XXVI Setmana Sense Fum, del 25 al 31 de maig, el CAP de Tàrrega va sortir ahir al carrer aprofitant el mercat setmanal per conscienciar la ciutadania dels perills del tabac. En una paradeta informativa, professionals del centre sanitari van oferir consells i recomanacions per deixar de fumar als interessats, així com ajuda a través del CAP.
La ciutadania també podia conèixer in situ l’estat de l’aire dels seus pulmons. Miriam Duch i Carme Juni, infermeres del CAP, van explicar que “hem realitzat cooximetries, una prova senzilla que permet mesurar la quantitat de monòxid de carboni (CO) en l’aire exhalat i que està relacionada amb l’hàbit tabàquic”.
Algunes de les persones ateses van manifestar la seua voluntat de deixar de fumar. Les professionals sanitàries els van prendre les dades i des de l’administració del CAP els trucaran en els propers dies per concertar una cita amb una de les infermeres de referència per a una visita antitabac.