EDUCACIÓ
Graduats a la tercera edat
Clausura de les Aules d’Extensió Universitària de Lleida i Tàrrega, amb gairebé 2.200 alumnes, un rècord. “Foment del coneixement i la socialització”
L’Aula d’Extensió Universitària de Lleida va tancar ahir el curs marcat pel rècord de persones matriculades. Fins a 1.740 alumnes, gairebé un 15% més que l’exercici anterior, han participat en les conferències programades durant nou mesos a l’edifici del Rectorat de la UdL i les diferents excursions culturals. El president de la junta organitzadora de l’Aula, Francesc Rué, es va mostrar molt satisfet per l’èxit d’aquest model educatiu, “que també representa una oportunitat de socialitzar”. L’acte de clausura del curs va incloure l’espectacle El Mentalista, de David Baró, i una actuació d’Aula.cor. Amb l’estrena aquest curs de les Aules d’Extensió Universitària d’Alpicat, Torà i la Pobla de Segur, ja són 33 les que funcionen a les comarques lleidatanes sota la tutela acadèmica de la UdL. La primera, la de Lleida ciutat, va ser creada el curs 1981-1982.
També va celebrar ahir l’acte de clausura l’Aula d’Extensió Universitària de Tàrrega, amb 440 alumnes, també xifra rècord, i registrant un total de 7.800 assistències a classes i excursions. El seu president, Florentí Sans, va afirmar que l’objectiu de la 22 edició, la pròxima, és superar les 8.000 assistències. Val a destacar que és el primer any que es pot tenir aquesta dada després de l’estrena d’un sistema de gestió mitjançant targetes personalitzades que permet fer aquest recompte i analitzar els temes que generen més interès. Màrius Bernadó, coordinador de les Aules d’Extensió Universitària de la UdL, va posar de relleu “el foment del coneixement” i la “creació de comunitat”. L’acte va comptar amb un concert a càrrec d’Habana Vieja Trio i els seus Ritmes viatgers.