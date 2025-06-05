ENTITATS
La cooperativa Quàlia atén 7.420 persones el 2024
Serveix 3.140 menús al dia en 61 menjadors
La cooperativa d’iniciativa social Quàlia de Tàrrega va atendre 7.420 persones durant el 2024 consolidant-se com una cooperativa de lleure transformador. Lluís Nadal, un dels seus socis, va destacar l’aposta per la “ruralitat” i per “uns espais de lleure inclusiu” i per fer “un territori sostenible” amb l’alimentació saludable i de proximitat com a eixos.
A més, Quàlia va servir diàriament 3.140 menús a 61 menjadors –la majoria escolars– i va ocupar a una mitjana de 473 persones, la majoria dones, arribant a 52 municipis de Lleida i la Conca de Barberà. Va gestionar 99 casals, que van beneficiar més de 3.000 nens i joves. A més, va gestionar 9 camps de treball de la Generalitat i 6 camps locals amb 261 participants, així com colònies a Llesp i Gerri de la Sal. També va fomentar el lleure inclusiu per a persones amb discapacitat i problemes de salut mental.
Quàlia va tancar el 2024 amb una facturació de sis milions d’euros i un marge de benefici d’un 1%. Entre els seus objectius hi ha oferir activitats de lleure per a persones grans i millorar l’accés als serveis.