FORMACIÓ
Deu anys d’Aula Universitària a Agramunt
L’Aula d’Extensió Universitària d’Agramunt estava ahir de celebració ja que va posar fi al curs del seu desè aniversari amb una sessió molt especial plena d’homenatges, reconeixements i felicitacions. Un dels moments més emotius va ser quan van pujar a l’escenari les sòcies i socis que formen part del projecte educatiu des que es va iniciar, el novembre del 2014, que van ser obsequiats amb un mocador commemoratiu al costat dels membres de la junta, les autoritats i les directores de Ràdio Sió i revista Sió.
L’Aula d’Extensió Universitària d’Agramunt va tancar ahir el seu desè curs amb un total de 300 socis i després de programar vint xarrades des del mes d’octubre passat.
En aquests deu anys ha ofert 170 conferències, ha organitzat 25 sortides i ha tingut més de 500 inscrits.