La DGT aclareix que amb el permís C o D n'hi ha prou per conduir el vehicle, però no per percebre salari com a professional
El permís de conducció, encara que necessari, no és suficient per accedir legalment a una ocupació remunerada en el sector del transport per carretera
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha aclarit recentment un punt fonamental per als qui desitgen incorporar-se al sector del transport: disposar del permís de conducció C o D permet conduir camions i autobusos respectivament, però no és suficient per exercir com a conductor professional i percebre un salari per això. El requisit indispensable per a l’activitat remunerada és comptar amb el Certificat d’Aptitud Professional (CAP), document que acredita la formació específica en seguretat viària i normativa de transport.
En un moment en què el sector del transport experimenta una creixent demanda de professionals qualificats, aquest aclariment resulta especialment rellevant. Les empreses de logística i transport de passatgers busquen constantment conductors que compleixin tots els requisits legals, entre els quals destaca el CAP com a element diferenciador entre la conducció particular i la professional. Aquesta distinció afecta directament milers de treballadors a Espanya i condiciona l’accés al mercat laboral del transport per carretera.
Què és el Certificat d’Aptitud Professional i per què és obligatori?
El CAP és un títol que certifica que el conductor ha rebut els coneixements necessaris per exercir la professió amb garanties de seguretat i eficiència. A diferència del permís de conduir, que únicament habilita per al maneig tècnic del vehicle, el CAP proporciona formació específica sobre aspectes com la conducció defensiva, l’optimització del consum de combustible, els temps de conducció i descans, o la legislació aplicable al transport professional.
La normativa europea, adaptada a la legislació espanyola, estableix que aquest certificat és obligatori per a tots aquells conductors que realitzin transport per carretera de mercaderies o viatgers per compte d’altri. Sense el CAP, un conductor no pot ser contractat legalment per a aquestes funcions, encara que disposi del permís corresponent. Les empreses que contractin conductors sense aquest requisit s’exposen a importants sancions econòmiques, que poden arribar als 4.001 euros.
Requisits i procés per obtenir el CAP
Per aconseguir aquest certificat essencial, els aspirants han de seguir un procés estructurat que inclou formació teòrica i pràctica. El curs inicial per obtenir el CAP consta de 140 hores lectives per als qui tinguin menys de 21 anys (modalitat ordinària) o 280 hores per a menors d’aquesta edat (modalitat accelerada). Durant aquestes sessions, s’aborden matèries com:
- Conducció racional basada en normes de seguretat
- Aplicació de la reglamentació del transport
- Salut, seguretat viària i mediambiental
- Servei i logística en l’àmbit del transport
- Aspectes econòmics de la conducció i organització del mercat
Una vegada completada la formació en un centre autoritzat, el candidat ha de superar un examen teòric oficial que li permetrà obtenir la targeta CAP, document que haurà de portar amb si durant la seua activitat professional juntament amb el permís de conduir.
La renovació: un requisit permanent per mantenir la qualificació
A diferència del permís de conduir tradicional, el CAP requereix una renovació periòdica mitjançant cursos de formació contínua. Cada cinc anys, els conductors professionals han de realitzar un curs d’actualització de 35 hores per mantenir vigent el seu certificat. Aquests cursos de reciclatge permeten adaptar-se als canvis normatius i tecnològics que afecten el sector.
"La formació contínua és fonamental en un sector que evoluciona constantment, amb noves tecnologies als vehicles i canvis en la legislació europea i nacional", assenyalen des de les associacions professionals del transport. Aquesta actualització permanent contribueix a millorar la seguretat viària i l’eficiència en el transport.
Què passa si condueixo professionalment sense CAP?
Les conseqüències d’exercir com a conductor professional sense el CAP poden ser greus tant per al treballador com per a l’empresa. En primer lloc, el conductor s’exposa a multes que oscil·len entre els 500 i 1.000 euros. Però més enllà de la sanció econòmica, la infracció pot portar la immobilització del vehicle i, el que és més important, la invalidesa de l’assegurança en cas d’accident.
Per a les empreses, contractar conductors sense CAP suposa un risc significatiu. A més de les sancions econòmiques esmentades anteriorment, poden enfrontar-se a problemes amb les inspeccions de treball i amb les companyies asseguradores. En casos greus o de reincidència, les autoritats poden fins i tot suspendre l’autorització de transport.
Excepcions a l’obligatorietat del CAP
No tots els conductors de vehicles pesats necessiten el CAP. La normativa estableix algunes excepcions rellevants:
- Vehicles la velocitat màxima autoritzada dels quals no superi els 45 km/h
- Vehicles utilitzats per les forces armades, protecció civil, bombers o cossos de seguretat
- Vehicles que se sotmetin a proves a la carretera amb finalitats de millora tècnica o reparació
- Vehicles nous o transformats que encara no s’hagin posat en circulació
- Vehicles utilitzats en situacions d’emergència o destinats a missions de salvament
- Vehicles utilitzats en classes de conducció per a l’obtenció del permís corresponent
Aquestes excepcions permeten l’ús de vehicles pesats en circumstàncies específiques sense necessitat del certificat, encara que sempre serà necessari comptar amb el permís de conducció adequat.