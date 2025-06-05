El Govern diu ara que sí que es tindrà en compte l'ortografia en sis exàmens més de les PAU a banda de català i castellà
Montserrat diu que no hi ha hagut cap canvi de criteri i que s'aplica el que es va dir a l'octubre i marca la normativa
El Govern ha dit aquest dijous que sí que es tindrà en compte l'ortografia en la correcció dels exàmens de sis matèries més, a banda de llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura. Dimecres la conselleria havia assegurat que l'ortografia només penalitzaria en aquestes matèries de llengües fins a un màxim de dos punts, cosa que suposava un canvi de criteri respecte a l'octubre. Aquest dijous però, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha assegurat que no hi ha hagut cap canvi de criteri i que les faltes, juntament amb la coherència i la presentació, poden descomptar fins a un màxim d'un punt en els exàmens de llatí, grec, geografia, història de la filosofia, història i literatura dramàtica.
Així, es restaran 0,1 punts per falta d’ortografia en els exàmens de llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura, però amb un topall del 20% en la nota global (2 punts). En llengües estrangeres, es descomptarà en comprensió lectora fins al 10% de l'exercici si l'expressió és deficient. En la resta de matèries, un document publicat a l'octubre sobre els criteris de correcció indicava que es podia descomptar fins a un màxim del 10% de la nota tenint en compte la coherència, la correcció gramatical i orogràfica i la presentació dels texts. Aquest dimecres, però la conselleria va indicar que aquest criteri no s'aplicaria.
Finalment, aquest dijous, la consellera ha dit que sí que s'aplicarà en sis matèries concretes on hi ha elaboració de textos a l'hora de respondre les qüestions plantejades a la prova. Fonts del Govern han indicat a l'ACN que no s'ha produït un canvi de criteri sinó que aquest dimecres no es va explicar correctament. "No s'ha fet cap canvi de criteri", ha defensat Montserrat al 3/24. La consellera ha dit que les proves s'ajusten a la nova llei d'educació estatal, la LOMLOE, i que segueixen en tot moment la normativa. Així, ha dit que igual que són més competencials recullen els criteris de correcció que s'havien marcat.
D'altra banda, ha explicat que els docents que corregiran els exàmens no rebran els criteris de correcció fins al mateix dia de l'examen, com s'ha fet fins ara.
La consellera ha reconegut que aquest és un tema "molt sensible" i ha volgut enviar un missatge de "serenor" als estudiants assegurant-los que les proves s'ajusten a allò que han estudiat al batxillerat i al que marca la normativa.