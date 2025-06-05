Museus de Lleida programen visites guiades nocturnes a l'estiu per evitar la calor
Obriran sis nits durant els mesos de juny, juliol i agost
El Museu Morera i el Centre d'Art la Panera de Lleida oferiran visites comentades de nit aquest estiu amb l'objectiu de convidar la ciutadania a gaudir de l'art evitant les altes temperatures del dia. La iniciativa, que ja es va dur a terme l'estiu passat a la Panera, s'estén enguany també al Morera i està inclosa dins la programació 'Estiu en Viu' de la regidoria de Cultura. En total s'han programat sis nits de visites guiades entre els mesos de juny, juliol i agost. La primera arriba al Museu Morera aquest divendres, 6 de juny, a les 21 hores. La proposta es repetirà el 4 de juliol i el 8 d'agost. Pel que fa a la Panera, les visites tindran lloc els dies 10 de juliol i 7 i 8 d'agost.
La cita al Museu Morera inclou 'Arrels i horitzons, més d'un segle d'art', la mostra amb què l'equipament municipal va obrir a la nova seu de la rambla de Ferran i que es prorroga fins al 17 d'octubre. La visita fa un recorregut per l'art des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, i posa l'accent en algunes de les obres de la col·lecció que permeten explicar moments rellevants de la història de Ponent.
El públic també podrà veure les dues noves mostres de Mònica Rikić, i Anna Carreras. 'Psychoflage', la instal·lació interactiva de Rikić, submergeix el públic en un món psicodèlic i multisensorial. D'altra banda, Anna Carreras presenta 'Bancals i Arrels, una mostra d'art digital generatiu que transforma el paisatge rural en codi visual. La proposta inclou un petit refrigeri a la terrassa del Museu. La visita costa 5 euros i es repetirà el 4 de juliol i el 8 d'agost.
D’altra banda, el Centre d'Art la Panera acollirà visites guiades nocturnes els dies 10 de juliol, i 7 i 8 d’agost, a les 21 h. L'activitat, que és gratuïta, preveu fer un recorregut per les exposicions del segon cicle expositiu que acull l'equipament fins al 5 d'octubre i que tenen la Destrucció/Reset com a fil conductor: Need for Speed, de Karlos Gil (Espai 0), una reflexió sobre el model econòmic de l'agricultura; la intervenció sensorial Secuencia Plano Secuencia, d'Almudena Lobera, a cura de Tiago de Abreu Pinto (Espai 1); les il·lustracions de Miguel Bustos, a cura d'Elisa Munsó (MiniPanera) i les propostes artístiques en format llibre de l'Editorial Brillo, a cura d'Anna Roigé (Centre de Documentació).