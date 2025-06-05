EFEMÈRIDE
El Parlament homenatja Lluís Virgili
En el marc del centenari del naixement del director musical, pedagog i polític lleidatà. El programa d’actes continuarà al juliol amb el concert del World Youth Choir a l’Auditori
“Crec que la catalanitat és un fet de cultura i hi hem de recolzar tot el procés d’enriquiment del nostre poble perquè retrobi l’orgull de ser català.” Recordant aquestes paraules del director musical, pedagog i polític lleidatà Lluís Virgili i Farrà (Manresa, 1925 - Lleida, 2017), es va commemorar ahir al Parlament de Catalunya el centenari del seu naixement.
El diputat lleidatà de Junts Jordi Fàbrega va pronunciar una glossa que va repassar la trajectòria vital i professional de Virgili, que també va ocupar un escó de Convergència i Unió (CiU), per la circumscripció lleidatana, del 1980 al 1984 –en la primera legislatura postfranquista.
Es tracta d’un dels actes de l’Any Lluís Virgili i Farrà, una efemèride impulsada per les principals entitats culturals de Lleida i les tres institucions –Paeria, Diputació i Generalitat.
Durant el seu discurs, Fàbrega va assegurar que Virgili va ser “un dels grans referents de la cultura i el cant coral al nostre país”, fet que va fer conservar “la flama de la catalanitat a Lleida en temps molt difícils”. Així mateix, l’actual diputat va ressaltar el pas de Virgili per l’Escolania de Montserrat, on va arribar el 1934, i “va rebre una formació musical sòlida que va marcar el seu futur professional. La seua passió pel cant coral i la direcció va començar a gestar-se allà”, va destacar Fàbrega.
Així mateix, va exercir com a director de l’Orfeó Lleidatà –seguint els passos del seu pare– durant 38 anys, fins al 1991. “Va ser una de les grans figures de la renovació del cant coral català, amb especial dedicació a la música d’autor”, va subratllar.
Durant la seua etapa com a diputat, va formar part de la comissió consultiva del Servei de Música de la Generalitat per defensar els interessos de la música i la cultura en el context polític del moment. L’acte d’homenatge va acabar amb un sentit aplaudiment a l’hemicicle i un minut de silenci.
Posteriorment, el president del Parlament, Josep Rull, va rebre els familiars de Virgili i les entitats organitzadores del centenari. També estava prevista la recepció per part del president de la Generalitat, Salvador Illa.
Un any amb quinze activitats
L’Any Lluís Virgili i Farrà ha programat una quinzena d’activitats al llarg d’aquest any centrades en la recuperació històrica, la divulgació i la participació ciutadana. El programa va arrancar el passat mes de febrer, amb la presentació del llibre Orfeó Lleidatà. Més de 160 anys de compromís (1861-2024). Entre els pròxims actes, destaca un concert de World Youth Choir el 25 de juliol a l’Auditori Enric Granados i la presentació d’un llibre infantil dedicat a Virgili el 16 de setembre.