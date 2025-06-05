SEGRE

Polèmica a les xarxes socials a l'intentar prohibir un ajuntament una tradició ancestral pròpia de l’estiu

Alerta sobre la prohibició d’aquest costum en alguns municipis, generant un debat sobre convivència i normes en espais públics

Veïnes assegudes prenent la fresca|fresc.

Veïnes assegudes prenent la fresca|fresc.@PoliciaLocalSF

Alguns hàbits quotidians van més enllà d’una simple rutina; arriben a definir la identitat cultural de moltes comunitats. Tradicions que es transmeten de pares a fills al llarg dels anys podrien estar en perill aquest estiu, ja que una d’elles està generant controvèrsia pública.

L’origen del debat ha sorgit després de l’anunci de la Policia Local de Santa Fe, un municipi de Granada, que a través de les seues xarxes socials va informar que aquest costum no sempre està permès legalment.

A moltes localitats on la calor s’intensifica durant l’estiu, és habitual veure veïns asseguts a les seues cadires davant les cases, gaudint de la fresca al caure la tarda. Aquesta escena es repeteix diàriament, i per a molts, és un moment de trobada i xarrada que forma part del ritme de vida local.

Aquesta tradició, que ha passat de generació en generació, ara s’enfronta a la possibilitat de ser prohibida.

La Policia, des del seu compte oficial a la plataforma X, ha recordat que la via pública és un espai comú subjecte a regulació i que, encara que comprenen que fa anys que molts veïns prenen la fresca, és necessari respectar les normes per mantenir la convivència i seguretat.

Per això, han demanat col·laboració: “Si en alguna ocasió et sol·licitem que retiris cadires o taules, fes-ho amb comprensió”, han comunicat.

Aquesta notícia ha generat polèmica en xarxes socials, on molts usuaris defensen que es tracta d’un costum social positiu que fomenta la interacció veïnal. Tanmateix, la realitat és que aquesta pràctica està prohibida en algunes comunitats autònomes, segons les ordenances locals. Un clar exemple és Catalunya, on asseure’s en la via pública d’aquesta manera està regulat i no permès.

