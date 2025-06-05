Set de cada deu compradors a Espanya consideren comprar un cotxe xinès
El mercat s’inclina cap a opcions més econòmiques i sostenibles, amb una forta demanda de SUV d’ocasió i cotxes híbrids entre els compradors espanyols
El preu és el principal motor que impulsa l’interès per les marques de cotxes xinesos a Espanya, segons revela l’estudi Tendencias de Compra 2025-2026 elaborat per coches.net i la patronal Ganvam. Set de cada deu potencials compradors (el 71%) estarien disposats a triar un vehicle xinès, atrets pels seus preus assequibles, que se situen per sota dels seus equivalents europeus.
Encara que gairebé la meitat dels conductors (46%) veu amb interès aquestes marques, persisteixen certs dubtes sobre la qualitat i fiabilitat. Només un 25% les considera innovadores i confiables, mentre que el 29% continua preferint marques més tradicionals i consolidades.
L’estudi, que recull l’opinió de més de 3.000 compradors i futurs compradors, destaca que per al 25% dels enquestats el preu és el factor principal per decidir la compra, superant aspectes com la seguretat (12%), el consum (10%) o la marca (10%).
El mercat d’ocasió, la primera opció per a tres de cada quatre compradors
En un context on el preu és clau, el cotxe de segona mà continua sent l’opció preferida per al 75% dels qui planegen adquirir un vehicle en els propers 12 mesos. En concret, el 44% optarà per un cotxe d’ocasió, un 31% per un seminou o vehicle quilòmetre zero, i només el 25% escollirà un cotxe nou.
El pressupost mitjà per a un vehicle d’ocasió s’acosta als 12.590 euros, una xifra inferior als 14.795 euros de l’any anterior, el que reafirma la tendència cap a opcions més econòmiques.
Els SUV continuen sent els models favorits al mercat de segona mà, gràcies al seu espai, presència i versatilitat. A més, la majoria (82%) prefereix comprar a través de professionals, com concessionaris oficials o distribuïdors independents, davant el 18% que recorre a particulars.
Els compradors també mostren més exigència amb l’estat del vehicle: un 74% considera el quilometratge com un factor clau, i gairebé la meitat (49%) no contemplen cotxes amb més de cinc anys.
L’auge del cotxe híbrid
Una altra tendència destacada és la creixent preferència per cotxes híbrids entre els qui renoven el seu vehicle. El 60% tria aquesta opció per no dependre de la infraestructura de recàrrega, mentre que el 46% ho veu com un avantatge per accedir a zones urbanes gràcies a l’etiqueta ECO.