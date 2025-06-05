Torna la consola Nintendo Switch: una nova versió que pretén repetir l’èxit de la seua antecessora
Surt a la venda amb existències esgotades al Japó, on aficionats han format llargues cues per aconseguir una unitat d’aquest esperat dispositiu
La Nintendo Switch 2 ha sortit aquest dijous al mercat internacional enmig d’una demanda sense precedents que ha esgotat totes les unitats reservades per al Japó. La companyia nipona, amb seu a Kyoto, busca mantenir l’èxit comercial de la seua predecessora, que ha aconseguit vendre més de 152 milions d’exemplars a tot el món.
L’entusiasme per la nova consola ha provocat importants aglomeracions als establiments japonesos. A la botiga Bic Camera de Ikebukuro, a Tòquio, aproximadament un centenar de persones esperaven per adquirir una de les unitats, disponibles exclusivament mitjançant sorteig al país asiàtic. El primer a la fila va ser Koji Takahashi, veí de la prefectura limítrofa de Saitama, que va arribar a l’establiment poc abans de les sis del matí, quatre hores abans que obrissin les portes.
Takahashi, aficionat als videojocs des de les portàtils Game & Watch comercialitzades entre els anys 80 i 90, recorda com "fa molts anys per jugar a videojocs de tanta resolució era imprescindible fer-ho en un televisor". I afegeix: "Poder jugar en un format que no estigui connectat a la tele, sinó a les teues pròpies mans, és increïble".
Dos versions diferents per al mercat japonès
Una particularitat del llançament al Japó és que els compradors poden elegir entre dos models: un exclusivament en japonès i un altre de multilingüe, amb una diferència de preu del 40%. La versió japonesa costa 49.980 iens (310 euros), mentre que la multilingüe assoleix els 69.980 iens (430 euros).
Aquesta estratègia pretén combatre l’especulació i les compres massives per part de turistes, afavorits per l’actual debilitat del ien. Tanmateix, ha generat crítiques entre la comunitat estrangera resident en el Japó, que es veu perjudicada si desitja adquirir la consola en el seu idioma natiu.
Un salvavides financer per a la companyia
El debut de la Switch 2 arriba envoltat de grans expectatives, no només entre els jugadors, sinó també entre els inversors, que observen atentament si podrà mantenir la popularitat de la Switch original —el dispositiu de sobretaula més venut de Nintendo amb més de 152 milions d’unitats fins març passat— o si podria repetir-se el fracàs comercial de la Wii U.
Encara que Nintendo no ha revelat xifres concretes sobre els enviaments inicials, l’empresa projecta vendre 15 milions d’unitats de Switch 2 a l’actual exercici fiscal, que conclourà el 31 de març de 2026.
Els accionistes confien que el nou dispositiu impulsi uns beneficis que venien reduint-se a mesura que envellia el hardware original, ja el seu vuitè any de vida. Nintendo preveu que les seues vendes creixin un 63,1% interanual durant aquest exercici, fins assolir els 1,9 bilions de iens, aproximadament 11.640 milions d’euros al canvi actual, segons indica el seu últim informe financer.