SALUT
Una lleidatana, sobre com la seua mare va donar tots els òrgans: “va voler ajudar la gent fins al final de la seua vida”
Anna Ramon, veïna d'Alcoletge, explica com era la seua mare, Ana Mallo Villarroya, morta als 62 anys fa dos mesos
“Hem parlat de la donació d’òrgans a casa des de sempre, sense tabús, perquè la mare tenia clar que volia ajudar la gent fins al final de la seua vida.” Així explica Anna Ramon, una veïna d’Alcoletge, sobre com era la seua mare, Ana Mallo Villarroya, morta als 62 anys fa dos mesos. La família, seguint el seu ferm desig i compromís, va donar tots els seus òrgans i teixits. Amb família originària de Llessui, havia viscut a Lleida i en el moment de la seua mort residia a Alcoletge.
“Parlàvem molt de tot, des de sempre, i ens donava consells de vida. Va ser molt solidària, va estar en diferents associacions i va tenir cura de molta gent gran, com la seua mare i la meua àvia, per qui ara vetllem nosaltres”, assenyala Ramon, amb referència a ella i al seu pare. “Ella tenia molt clar que volia continuar ajudant quan ja no hi fos”, conta, i recorda que fins i tot el seu funeral va ser un acte d’homenatge i de festa. “Vam acabar tots amb les llanternes del mòbil enceses i a la mà, cantant el Boig per tu”, afegeix emocionada. “La mare era una persona molt forta i li agradava molt llegir, dels llibres aprenia lliçons de vida que em transmetia, com les obres de Quim Monzó. Sempre parlàvem, cada dia, encara que fos per missatge”, relata a aquest diari.
En aquest sentit, aquesta jove té molt clara la importància de parlar obertament sobre aquest gest solidari de donació d’òrgans i comunicar-ho a la família perquè el procés sigui més fàcil. “No cal esperar a tenir un ensurt, hi ha moltes facilitats per part dels metges que, a part de bons professionals, també són persones molt properes”. Per això, va voler agrair el tracte rebut per part de l’equip de l’UCI de l’Arnau. “A l’hora de comunicar-nos la possibilitat de la donació, ens van tractar amb una sensibilitat extraordinària”, destaca.
Amb motiu del Dia Nacional del Donant d’Òrgans i Teixits, Jaume Tort, director de l’Organizació Catalana de Trasplantaments (OCATT), va avisar ahir que, “sense la generositat i l’altruisme de les famílies, no es podria donar resposta les persones que esperen un trasplantament”. Per aquest motiu, va defensar la importància d’establir noves aliances i col·laboracions que “ajudin a reforçar la conscienciació social”.
Fins a l’abril d’aquest any, s’han registrat vuit donants a l’hospital Arnau, el doble que en el mateix període de l’any passat.