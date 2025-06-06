ACTIVITATS
Recreació històrica de la Guerra Civil demà a Sant Joan de Vilamur
El Tossal de Sant Joan de Vilamur, al municipi de Soriguera, serà demà escenari d’una recreació històrica de la Guerra Civil espanyola. L’activitat és gratuïta i de lliure assistència. Està previst que la jornada comenci a les 10.00 hores, a uns 500 metres al sud-aquest de la localitat de Vilamur (seguint l’N-260 en direcció a la Seu d’Urgell), i es prolongarà fins a les 14.00 hores. En concret, en aquest punt geogràfic s’alça el turó de Sant Joan, una petita elevació on l’any 1938 l’exèrcit franquista va construir un conjunt defensiu format per un total de nou búnquers, sis parapets, dos pous de tirador i un polvorí. Tots aquests elements estaven enllaçats per una xarxa de trinxeres.
En els últims anys, l’ajuntament de Soriguera s’ha documentat i ha intervingut arqueològicament en el terreny amb l’objectiu de recuperar-lo i consolidar bona part de les trinxeres i alguns dels elements arquitectònics que el formen.
El consistori assegura que la recreació de demà pretén ser una “aproximació al més fidedigna possible a les principals unitats que van estar al front del Pallars, tant republicanes com franquistes, i en la vida a les trinxeres”.