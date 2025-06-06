Sánchez respon als presidents del PP que té intenció d'esgotar la legislatura fins al 2027
Els populars li reclamen que convoqui eleccions anticipades arran de la situació política "crítica i convulsa" d'Espanya
"El govern espanyol té intenció de respectar els temps de la democràcia i celebrar les eleccions generals l'any 2027, que és quan toquen". És la resposta que el president espanyol, Pedro Sánchez, ha donat als presidents autonòmics del PP que, un darrere l'altre, han aprofitat la Conferència de Presidents de Barcelona per demanar-li que convoqui eleccions anticipades, en la línia de l'estratègia de la direcció del seu partit. Els populars l'han emplaçat a dissoldre les Corts davant la situació política "crítica i convulsa" d'Espanya, en paraules del president andalús, Juanma Moreno, "per posar punt final a la situació que viu Espanya", segons el president gallec Alfonso Rueda.