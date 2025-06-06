SEGRE

Sánchez respon als presidents del PP que té intenció d'esgotar la legislatura fins al 2027

Els populars li reclamen que convoqui eleccions anticipades arran de la situació política "crítica i convulsa" d'Espanya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presideix la XXVIII Conferència de Presidents al Palau de Pedralbes.

"El govern espanyol té intenció de respectar els temps de la democràcia i celebrar les eleccions generals l'any 2027, que és quan toquen". És la resposta que el president espanyol, Pedro Sánchez, ha donat als presidents autonòmics del PP que, un darrere l'altre, han aprofitat la Conferència de Presidents de Barcelona per demanar-li que convoqui eleccions anticipades, en la línia de l'estratègia de la direcció del seu partit. Els populars l'han emplaçat a dissoldre les Corts davant la situació política "crítica i convulsa" d'Espanya, en paraules del president andalús, Juanma Moreno, "per posar punt final a la situació que viu Espanya", segons el president gallec Alfonso Rueda.

