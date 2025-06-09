El jutge Hurtado proposa jutjar el Fiscal General, Álvaro García Ortiz, per revelació de secrets
La decisió deixa Ortiz a un pas de seure al banc dels acusats per la filtració de les dades de la parella d'Ayuso
El magistrat de la Sala Penal del Tribunal Suprem Luis Hurtado ha dictat una resolució que transforma les diligències prèvies contra el Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i la fiscal en cap provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en un procediment abreujat. Hurtado considera confirmats tots els indicis que els assenyalen com a responsables de la filtració de les dades de l'empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i els atribueix un delicte de revelació de secrets. Amb aquesta decisió els deixa a un pas de seure al banc dels acusats en un judici oral.
El magistrat instructor considera provat que García Ortiz va facilitar a la Cadena Ser el contingut confidencial d’un correu electrònic enviat per l’advocat d'Amador on aquest admetia el frau fiscal de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid i proposava un tracte amb la fiscalia.
Segons Hurtado, el correu contenia informació sensible relativa a aspectes i dades personals d’un ciutadà, "en una conversa privada entre advocat i fiscal, que està subjecta a criteris de reserva i confidencialitat".
Per això li atribueix un delicte de revelació de secrets i trasllada les actuacions al Ministeri Fiscal i a les acusacions personades perquè, en un termini comú de deu dies, sol·licitin l’obertura de judici oral formulant escrit d’acusació, sol·licitin el sobreseïment de la causa, o bé, excepcionalment, sol·licitin la pràctica de diligències complementàries.
Segons el jutge, Ortiz va actuar seguint indicacions de la presidència del govern espanyol després que el diari 'El Mundo' afirmés falsament que havia estat la fiscalia qui havia proposat un pacte a Amador.
Hurtado sosté que arran d'aquella informació García Ortiz va entrar en una dinàmica d’"intercanvi frenètic" de comunicacions amb diversos fiscals, principalment via WhatsApp, per preparar una resposta i deixar clar que, segons el seu parer, la Fiscalia no havia ofert cap pacte d’aquest tipus.
En aquest sentit, l'instructor sosté que aquestes comunicacions van començar amb una conversa telefònica amb la fiscal en cap de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, minuts després de la publicació de la notícia, qui va trucar el fiscal del cas, Julián Salto Torres, per demanar-li, per encàrrec del fiscal general, que li remetés immediatament els correus electrònics intercanviats amb l’advocat de González Amador, amb la finalitat d’elaborar una nota de desmentiment, cosa que va fer.
Segons la interlocutòria, la finalitat de demanar aquests correus era reenviar-los immediatament al correu electrònic personal d’Álvaro García Ortiz —i no pas l’oficial— com ell mateix havia indicat. Pilar Rodríguez així ho va fer, i posteriorment el fiscal general, amb la seva col·laboració, va facilitar el correu a la Cadena Ser per donar-ne publicitat. Això es va produir a les 23:25 h al programa Hora 25, i posteriorment es va publicar a les 23:51 h al web de la cadena.
Tot seguit, segons el jutge, el Fiscal General va començar a redactar la nota informativa de resposta, incorporant el contingut del correu del 2 de febrer. Quan va tenir un esborrany, el va enviar a Pilar Rodríguez, que li va donar el vistiplau. La nota es va publicar amb el membret de la Fiscalia Provincial de Madrid, de la qual ella era la responsable, cap a les 10:20 h del 14 de març de 2024.
A més, segueix Hurtado, des de la Fiscalia General de l’Estat, i abans que el correu fos difós per altres mitjans, se’n va enviar una còpia a Pilar Sánchez Acera, directora del Gabinet del Secretari d’Estat, qui la va fer servir per donar instruccions a Juan Lobato, portaveu socialista a l’Assemblea de Madrid, perquè l’exhibís durant la seva intervenció contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso.