TikTok promou rutines de bellesa perilloses entre nenes: "S’apliquen deu productes a la cara en només sis minuts"
Un estudi de la Universitat Northwestern revela que adolescents espanyoles utilitzen una mitjana de sis productes facials que poden causar irritacions i al·lèrgies permanents
Les rutines de cura facial que es viralitzen en TikTok estan exposant nenes i adolescents espanyoles a un preocupant risc per a la seua salut dermatològica. Segons un recent estudi de la Universitat Northwestern (EUA), les menors d’entre 7 i 18 anys utilitzen una mitjana de sis productes diferents en les seues rutines de bellesa, inspirades per continguts que veuen a la popular plataforma. Aquests productes, freqüentment comercialitzats per al públic juvenil, comporten un elevat risc de provocar irritacions cutànies i al·lèrgies que podrien acompanyar-les durant tota la seua vida.
La investigació, publicada a la prestigiosa revista Pediatrics, va examinar un centenar de vídeos de TikTok utilitzant comptes creats específicament per a l’estudi, en què els investigadors es van identificar com a usuaris de 13 anys. L’anàlisi del contingut que la plataforma els va mostrar a través de la pestanya "per a tu" va donar dades alarmants: els vídeos més populars presentaven una mitjana d’onze ingredients actius potencialment irritants, mentre que algunes adolescents arribaven a aplicar-se més d’una dotzena de productes diferents un sol dia.
Especialment preocupant resulta que només el 26% d’aquestes rutines inclouen protecció solar per al dia, malgrat ser considerat pels dermatòlegs com el producte més important a qualsevol edat, però fonamental en la infància i adolescència. Amb l’arribada de l’estiu, aquesta carència podria tenir conseqüències especialment greus per a la salut dermatològica de les menors espanyoles.
Els perills ocults després de les rutines virals de bellesa
El cost econòmic d’aquestes rutines també resulta significatiu: cada conjunt de productes per a la cura diària de la pell suposa un desemborsament mitjà d’uns 168 dòlars (aproximadament 155 euros) mensuals, encara que algunes rutines poden superar els 500 dòlars (463 euros) en productes que amb prou feines duren quatre setmanes.
Molly Hales, una de les autores de l’estudi, explica que l’alt risc d’irritació detectat es deu a dos factors principals: "D’una banda, l’ús simultani de diversos principis actius, com els hidroxiàcids; per un altre, l’aplicació repetida del mateix principi actiu sense saber-ho, quan aquest es troba en tres, quatre o cinc productes diferents."
Els investigadors van documentar casos extrems que il·lustren aquests riscos. "Un dels vídeos estudiats mostra com la creadora de contingut s’aplica deu productes a la cara en només sis minuts", assenyala Tara Lagu, coautora de l’estudi. "A mesura que utilitza els productes, comença a sentir molèsties i cremor, i en els últims minuts desenvolupa una reacció cutània visible".
Impacte psicològic i pressió estètica en adolescents espanyoles
Més enllà dels danys físics, els experts adverteixen sobre les conseqüències psicològiques d’aquests continguts. Hales considera "problemàtic" mostrar noies que dediquen tant temps i atenció a la seua pell, doncs "se’ls està posant el llistó molt alt".
"La recerca de la salut s’ha convertit en una espècie de virtut en la nostra societat, però l’ideal de 'salut’ també està molt embolicat en ideals de bellesa, primesa i blancor. L’insidiós de la 'cura de la pell’ és que pretén estar relacionat amb la salut", afirma la investigadora.
L’equip científic adverteix que, a causa del funcionament dels algoritmes de les xarxes socials, resulta "gairebé impossible" que els pares o pediatres puguin fer un seguiment exacte del contingut a què estan exposats els menors diàriament.
La dermatitis al·lèrgica de contacte: un risc permanent
Entre les conseqüències més greus identificades per l’estudi destaca la dermatitis al·lèrgica de contacte, una reacció cutània que pot desenvolupar-se després de l’exposició continuada a certs ingredients presents en aquests productes de bellesa. Investigacions prèvies han demostrat que, una vegada desenvolupada aquesta al·lèrgia, pot limitar permanentment els tipus de sabons, xampús i cosmètics que les afectades podran utilitzar durant la resta de les seues vides.
La combinació d’ingredients actius potencialment irritants multiplica aquest risc. Els experts adverteixen que molts d’aquests productes contenen compostos similars que, en aplicar-se simultàniament, poden provocar una sobrecàrrega de substàncies a la pell jove, molt més sensible que l’adulta.
Metodologia rigorosa per a un estudi pioner
Per garantir la fiabilitat de les seues conclusions, els investigadors de la Universitat Northwestern van dissenyar una metodologia exhaustiva. L’equip va recopilar dades demogràfiques dels creadors de continguts, va analitzar el número i tipus de productes utilitzats, va calcular el cost total de les rutines i va elaborar llistats detallats de productes i ingredients, tant actius com inactius.
L’ús de comptes que simulaven pertànyer a adolescents de 13 anys va permetre als científics accedir exactament al mateix tipus de contingut que veuen les menors espanyoles i de tot el món diàriament a TikTok, gràcies a l’algoritme que personalitza la pestanya "per a tu".
Després d’analitzar minuciosament aquestes dades, els autors van acabar que aquestes rutines "no aporten cap benefici a les poblacions pediàtriques a les quals van dirigides", sinó que representen un risc significatiu per a la seua salut dermatològica i benestar emocional.
Què és la dermatitis al·lèrgica de contacte?
La dermatitis al·lèrgica de contacte és una reacció immunològica que es produeix quan la pell entra en contacte amb substàncies a què s’ha desenvolupat sensibilitat. A diferència d’una simple irritació, que pot afectar qualsevol persona, la dermatitis al·lèrgica requereix una exposició prèvia que sensibilitzi al sistema immunitari.
Els símptomes inclouen enrogiment, picor, inflamació i, en casos greus, formació de butllofes a les zones exposades. El més preocupant és que, una vegada desenvolupada aquesta sensibilitat, sol ser permanent, obligant la persona a evitar el contacte amb aquests ingredients durant tota la seua vida.
En el cas dels adolescents que segueixen rutines intensives de cura facial, el risc augmenta per l’exposició repetida a múltiples ingredients potencialment al·lergògens en edats en què la pell és especialment vulnerable.
Com poden els pares protegir els seus fills d’aquests riscos?
Davant d’aquestes troballes, els experts recomanen als pares mantenir una comunicació oberta amb els seus fills sobre el contingut que consumin en xarxes socials. Encara que l’algoritme dificulta el seguiment exacte, conèixer les tendències generals pot ajudar a identificar comportaments de risc.
Els dermatòlegs aconsellen promoure rutines de cura facial simples i adaptades a l’edat, prioritzant sempre la protecció solar, la hidratació bàsica i la neteja suau. Abans d’introduir nous productes, especialment aquells amb ingredients actius potents, és recomanable consultar amb un especialista.
El diàleg sobre els estàndards de bellesa irreals i la pressió estètica que promouen les xarxes socials també resulta fonamental per contrarestar els efectes psicològics negatius identificats en l’estudi.
Quins ingredients són més propensos a causar reaccions adverses?
Entre els ingredients que apareixen freqüentment als productes promocionats en TikTok i que presenten més risc de causar irritacions o al·lèrgies es troben els hidroxiàcids (com l’àcid glicòlic o salicílic), els retinoides, certs conservants com els parabens, fragàncies sintètiques i alguns filtres solars químics.
El problema s’agreuja quan aquests components s’utilitzen en altes concentracions o es combinen diversos productes que contenen els mateixos principis actius, provocant una sobredosi tòpica que la pell jove no pot tolerar adequadament.