INFRAESTRUCTURES
Denúncies de lleidatans per tracte vexatori a l'aeroport del Prat per parlar català: “coges el avión y te marchas”
Els afectats critiquen llargues cues per manca de personal, respostes hostils en parlar català i desordre en la recollida d'equipatges a la Terminal 2
Una vintena de lleidatans han formalitzat una queixa col·lectiva per un presumpte maltractament rebut a l'Aeroport de Barcelona-El Prat durant la matinada del dilluns 2 de juny. Els afectats, que tornaven en grup d'Irlanda, es van trobar amb una situació caòtica als controls fronterers on només hi havia dos agents de la Policia Nacional per atendre centenars de passatgers, fet que va generar hores d'espera i un ambient que qualifiquen de "vergonyós".
Segons l'escrit que presentaran formalment a Aena (l'empresa gestora dels aeroports espanyols) i al Síndic de Greuges, al qual ha tingut accés aquest diari, al voltant de la 1.00 de la matinada van coincidir diversos vols internacionals a la Terminal 2, amb la conseqüent aglomeració de més de 500 passatgers. Malgrat disposar de 8 cabines de control i 20 màquines de reconeixement facial automàtic, "l'operatiu es va limitar a únicament dos agents que havien d'atendre tots els viatgers", assenyala la denúncia. "La resta d'equips estaven apagats i amb cintes prohibint el pas", afegeixen els afectats.
Els passatgers també denuncien discriminació lingüística per part dels agents. Quan alguns viatgers es van queixar en català per la situació, van rebre respostes hostils com "Esto es España y si no estás de acuerdo, coges el avión y te marchas", segons recull el document. Per aquest motiu, també preveuen presentar la denúncia a la Plataforma per la Llengua, entitat que vetlla pels drets lingüístics dels catalanoparlants.
Problemes amb l'equipatge i presentació de queixes formals
La situació es va agreujar quan, després de superar el control, els viatgers van trobar les seves maletes amuntegades al costat de la cinta transportadora. A més, una persona del grup ha reportat la pèrdua d'una bossa, fet que ha incrementat el malestar general per la gestió de l'aeroport aquella nit.
Els afectats estan ultimant la presentació formal de queixes davant tres organismes diferents: Aena, com a gestora de les instal·lacions aeroportuàries; el Síndic de Greuges, com a defensor dels drets dels ciutadans; i la Plataforma per la Llengua, per la presumpta discriminació lingüística patida durant l'incident.