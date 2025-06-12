Guàrdia Civil i DGT alerten de les causes per les quals podries donar positiu en un control d’alcoholèmia sense haver begut ni una gota
No sempre un resultat positiu en un control d’alcoholèmia implica la ingesta de begudes alcohòliques
Conduir sota els efectes de l’alcohol continua sent una de les infraccions més sancionades a Espanya, però no sempre un resultat positiu en un control d’alcoholèmia implica la ingesta de begudes alcohòliques. Hi ha certes circumstàncies en les quals un conductor pot donar una taxa diferent de zero sense haver consumit una sola gota d’alcohol.
Les causes principals d’un positiu en alcoholèmia sense haver begut són:
- Esbandides bucals. Molts col·lutoris contenen entre un 10 % i un 20 % d’alcohol. El seu ús, especialment en les primeres hores del dia, pot deixar traces que afectin les proves d’alcoholèmia. Encara que el seu efecte sol ser puntual i no prou alt per superar el límit legal, pot provocar un resultat positiu en els controls.
- Esprais per alleujar la irritació de coll. Alguns aerosols utilitzats per tractar molèsties al coll contenen alcohol com a excipient. Si es fan servir poc abans de realitzar un control, poden interferir en el mesurament de l’alcohol, generant una lectura errònia.
- Aliments que contenen alcohol a la recepta. Plats tradicionals com guisats o salses amb vi o cervesa poden conservar restes d’alcohol si la cocció no ha estat suficient per evaporar-lo per complet. Consumir aquests plats pocs minuts abans de conduir podria deixar concentracions perceptibles.
Implicacions legals i sancions per alcoholèmia positiva
És important destacar que aquestes situacions, encara que possibles, generalment no solen provocar mesuraments que superin els límits legals establerts per la normativa de trànsit espanyola. Segons la legislació vigent, conduir superant la taxa permesa (0,5 g/l en sang o 0,25 mg/l en aire exhalat per a conductors generals) pot portar multes econòmiques severes que oscil·len entre els 500 i els 1.000 euros, a més de la pèrdua d’entre 4 i 6 punts del permís de conduir.
En casos de reincidència o taxes molt elevades, les sancions poden incrementar-se considerablement, arribant fins i tot a la via penal quan se superen els 0,60 mg/l en aire exhalat, la qual cosa podria suposar penes de presó, treballs comunitaris i retirada del carnet.
Com funcionen els alcoholímetres de la DGT?
Els dispositius utilitzats per les autoritats de trànsit per mesurar la taxa d’alcohol en conductors funcionen analitzant l’aire exhalat. Aquests aparells no distingeixen l’origen de l’alcohol detectat, sinó únicament la seua presència i concentració. Per aquesta raó, qualsevol substància que contingui alcohol i hagi estat en contacte amb la cavitat bucal podria provocar una lectura positiva, encara que no procedeixi de la ingesta directa de begudes alcohòliques.
Els controls oficials solen realitzar dos mesuraments amb un interval de temps entre elles precisament per descartar possibles falsos positius causats per aquests factors externs. Si existeix discrepància entre ambdues proves o hi ha sospites d’un fals positiu, el conductor té dret a sol·licitar una anàlisi de sang que determini amb més precisió la presència real d’alcohol en l’organisme.
Què fer si creus que has donat un fals positiu?
Si et trobes en la situació de donar positiu en un control d’alcoholèmia sense haver begut, és recomanable informar immediatament els agents sobre qualsevol d’aquestes circumstàncies que podrien estar alterant el resultat:
- Esmenta si has utilitzat esbandides bucals o esprais per al coll recentment.
- Informa sobre els aliments que has consumit, especialment si saps que en la seua preparació es va utilitzar algun tipus de beguda alcohòlica.
- Sol·licita una segona prova transcorregut un temps prudencial, ja que les restes d’alcohol procedents d’aquestes fonts solen desaparèixer ràpidament.
En casos extrems, sempre hi ha la possibilitat de sol·licitar una anàlisi de sang que confirmi la presència real d’alcohol en l’organisme, encara que aquesta opció sol reservar-se per a situacions en les quals hi hagi dubtes raonables sobre la fiabilitat dels mesuraments realitzats amb l’alcoholímetre.
Mesures preventives per evitar falsos positius
Si condueixes i et preocupa la possibilitat de donar un fals positiu en un control d’alcoholèmia, pots prendre algunes precaucions senzilles:
- Evita utilitzar esbandides bucals amb alcohol almenys dos hores abans de posar-te al volant.
- Si necessites un esprai per al coll, busca alternatives sense alcohol en la seua composició.
- Tingues en compte els ingredients dels plats que consumeixes abans de conduir, especialment en restaurants on no controles l’elaboració.
- Beu aigua abundant després d’utilitzar productes bucals o consumir aliments preparats amb alcohol, ja que ajuda a eliminar les restes.
Aquests tres motius expliquen per què ocasionalment un conductor perfectament sobri podria enfrontar-se a la sorpresa de no marcar 0,0 en un control rutinari de la Guàrdia Civil, encara que, com assenyalen els experts, difícilment aquestes circumstàncies provocaran mesuraments que superin els límits legals establerts per la normativa espanyola de trànsit i seguretat viària.