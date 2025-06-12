HOMENATGE
Les 100 catalanes més influents, al Liceu
El Teatre del Liceu de Barcelona va acollir dimarts la gala de presentació de Les 100 Dones més Influents de Catalunya 2025, una llista que la revista Forbes ha publicat per primera vegada aquest any i en la qual figuren nou professionals originàries de Ponent o amb arrels a les comarques lleidatanes i la Franja. Entre aquestes, es troben personalitats que lideren projectes en el món del cine, el periodisme, l’empresa i la política, com Carmina Ganyet, directora general de Colonial. “Sou en aquesta llista per mèrits propis, necessitem dones al poder”, va assegurar durant la celebració Gloria Lomana, presidenta de 50&50 Gender Leadership i del Comitè de Forbes Women. La gala va donar el tret de sortida al Forbes Catalonia Economic Summit, del qual el Liceu també va ser escenari ahir, i va comptar amb diverses conferències i taules redones.