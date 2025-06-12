La PAU posa a prova els estudiants amb textos sobre el cop d’estat del 1936 i el pensament de Nussbaum i Descartes
Les proves de la Selectivitat d’història i història de la filosofia han inclòs reflexions sobre la violència política, els drets socials i el paper de l’educació, amb exercicis que combinaven anàlisi de textos i qüestions d’actualitat amb perspectiva filosòfica
Els estudiants que aquest dimarts s'han examinat d'història a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) han hagut de respondre preguntes sobre un fragment d'una instrucció secreta del general Emilio Mola en el marc dels preparatius del cop d'estat de 1936 i d'una al·locució del mateix general a Radio Castilla. L'examen constava de quatre exercicis obligatoris. Pel que fa a la prova d'història de la filosofia, els estudiants han trobat un fragment de 'Crear capacitats' de Martha C. Nussbaum sobre l'educació i un altre de 'Meditacions Metafísiques' de René Descartes. Els estudiants havien d'escollir si examinar-se d'una o altra matèria.
Pel que fa a història, en el primer exercici es demanava fer una redacció a partir dels textos del general Mola fent referència al paper de la violència, l'estat i la religió catòlica. En el segon, els estudiants havien d'escollir entre redactar un article com a corresponsal a Barcelona el setembre del 1977 davant la manifestació per reclamar l'autonomia política o bé un text sobre la relació entre reivindicacions socials i polítiques en temps de la dictadura.
En el tercer exercici, els alumnes han hagut d'escollir entre esmentar algunes de les conquestes en dret socials i laborals de la història contemporània espanyola contrastant els avenços assolits fins a la Segona República amb el retard viscut durant el franquisme; o bé sobre els avenços aconseguits per les dones durant la Segona República i el posterior retrocés en aquests àmbits durant el franquisme.
En el darrer exercici, s'havien de respondre una desena de preguntes tipus test sobre diversos esdeveniments ocorreguts a Espanya. Entre aquests, qui va ser el president de la Segona República espanyola, com es deia l'escàndol de corrupció destapat el 1935 per una ruleta trucada introduïda al Casino de Sant Sebastià, el nom de la gran coalició de dretes catòliques espanyoles liderada per José María Gil-Robles, el període d'existència de la Mancomunitat de Catalunya, quins van ser els líders de la Lliga Regionalista o què deia l'Estatut d'autonomia de 1932 sobre les llengües, entre d'altres.
Història de la filosofia
A història de la filosofia, els alumnes havien de triar en el primer exercici entre dues opcions, la primera de les quals plantejava fer un resum del text de Nussbaum sobre l'educació, explicar el significat de les paraules 'funcionaments' i 'persuasió' dins del text i detallar el sentit de l'afirmació 'L'educació és un àmbit on és legítim que es relaxi habitualment la diferència de la llibertat d'elecció: aquí els governs faran bé d'exigir que els infants tinguin certs funcionaments, i no només capacitats".
En l'opció B, la del text de Descartes, els alumnes havien de fer un breu resum, explicar el significat que tenien al text la paraula 'falsedat' i l'expressió 'se'n segueixen necessàriament' i també el sentit de l'afirmació 'De cap manera no haig de dubtar de la veritat d'aquestes coses, si després d'haver apel·lat als meus sentits, a la meva memòria i al meu enteniment per a examinar-les, cap d'aquestes facultats no em diu res que repugni al que em diuen els altres'.
En el segon exercici, es plantejava avaluar el punt de vista des de la perspectiva d'autors destacats de la història de la filosofia occidental sobre si hi ha o no impediments morals per tal que un jove de 20 anys que té recursos que li permeten no treballar es passi el dia dormint, prenent el sol, anant de festa i, sobretot, "mirant vídeos intranscendents de gatetes o de persones que s'entrebanquen a TikTok".
En l'exercici tres, els estudiants han hagut de triar novament entre dues opcions. La A demanava explicar si s'estava en acord o en desacord amb l'afirmació 'És millor ser Sócrates insatisfet que un ximple satisfet'. La B, sobre si estaven en acord o en desacord amb el fet que els motoristes duguin o no casc hauria de ser una decisió personal i no estar marcat per normativa.
Demà divendres serà el tercer i últim dia de les proves. Els estudiants començaran examinant-se de la darrera matèria comuna, llengua catalana i literatura.