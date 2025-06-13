Alerten d’un lleu repunt del virus de la Covid-19 a Europa i demanen de reforçar la vacunació en persones grans
Encara que els nivells de circulació del virus continuen sent baixos, preocupa la baixa immunitat poblacional i l’escassa cobertura vacunal en adults grans
El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per les seues sigles en anglès) ha informat aquest divendres d’un lleu augment de l’activitat del SARS-CoV-2 a Europa, precisant que el virus causant de la Covid-19 encara circula en nivells baixos, però que no es descarta un creixement de la incidència en les properes setmanes.
Malgrat aquest lleuger increment d’activitat, les taxes de consultes d’Atenció Primària respiratòria es mantenen en els nivells típics observats durant aquest període en temporades anteriors, o fins i tot per sota d’ells. Fins ara, no s’ha observat un impacte significatiu als indicadors de malaltia greu, com ingressos hospitalaris, ingressos en unitats de cures intensives o morts.
L’ECDC vigila en l’actualitat cinc variants del SARS-CoV-2 que circulen en països de la Unió Europea i el Espacio Económico Europeo (UE/EEE), inclosa la NB.1.8.1, que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va classificar com a "variant en seguiment" a finals de maig davant de l’augment significatiu de la seua prevalença mundial en les últimes setmanes, sobretot a la regió del Pacífic Occidental.
Sobre aquesta variant, l’organisme europeu ha descartat que representi un risc major per a la salut pública que altres descendents també d’Òmicron, o que les vacunes actuals siguin menys eficaces contra la mateixa. Tanmateix, sí ha reconegut que, després d’un hivern amb baixa circulació del SARS-CoV-2, la immunitat poblacional podria haver disminuït parcialment, augmentant la seua vulnerabilitat, especialment en adults grans i altres persones amb més risc de malaltia greu.
Al fil, ha advertit que la cobertura de vacunació contra la Covid-19 en adults grans continua sent deficient a diversos països de la UE/EEE. Només un país supera el 80 per cent de cobertura entre les persones de 80 anys o més, i set superen el 50 per cent. L’ECDC ha reafirmat que les vacunes contra la Covid-19 continuen oferint una protecció sòlida contra les complicacions greus.
En aquest context, ha recomanat mantenir una vigilància i notificació contínues i oportunes dels virus respiratoris durant tot l’any. En cas que hi hagi un augment de casos de Covid, ha recordat que el prioritari és quedar-se a casa si s’està malalt, mantenir una bona higiene respiratòria i de mans, i assegurar una ventilació adequada dels espais interiors. A més, ha suggerit l’ús de màscares en espais públics per a persones amb alt risc, cuidadors i contactes propers.
En aquesta línia, ha insistit en la importància de la vacunació, sobretot entre els grups de risc, inclosos els adults grans. Depenent del temps transcorregut des de l’última dosi i de la situació epidemiològica, ha referit que es podria considerar l’administració de dosis addicionals de la vacuna contra la Covid-19 fora de les campanyes de vacunació programades.