Catalunya prepara la convocatòria de 300 places de bomber voluntari
Alguns bombers només podran atendre focs forestals, inclemències meteorològiques a la natura i recerques
La Generalitat està tramitant una nova convocatòria per a 300 places de bomber voluntari a partir del setembre. De moment, el decret està en mans de la Comissió Jurídica Assessora, que l'ha d'avalar. Aquesta convocatòria es farà sobre el nou procediment d’accés a la categoria de bomber voluntari recollida en el decret i prioritzarà la proximitat del lloc de residència. Ho va explicar aquest dijous la directora general del cos en una reunió del Consell de Bombers Voluntaris. El decret també estableix dues acreditacions d’accés al Cos de Bombers Voluntaris: l’acreditació parcial i l’acreditació total, que permetrà agilitzar el procés d’accés.
L’acreditació parcial permetrà, després de superar una formació impartida per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, actuar en incendis forestals, assistències derivades d’inclemències meteorològiques al medi natural i recerques. L’acreditació total permetrà desenvolupar les tasques de bomber en qualsevol servei.
La reunió del consell, òrgan col·legiat d'assessorament i consulta, va tenir lloc aquest dijous a la tarda al Centre d'Iniciatives Culturals de Gelida (Alt Penedès). La reunió va ser presidida per la directora general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), Tamara Garcia, i va comptar amb la presència de l’inspector en cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, així com d’altres comandaments, representants de la direcció general i els caps i sotscaps dels parcs de bombers voluntaris de les diferents regions d’emergència escollits pel col·lectiu per formar part del consell.
A la reunió es va informar que la proposta de modificació del decret que aprova el reglament de bomber voluntari ja està en tràmit. A finals de maig aquesta proposta va ser aprovada per part del Consell Tècnic, a principis de juny l’assessoria jurídica del departament la va traslladar a la Comissió Jurídica Assessora i està pendent que, en un termini màxim de dos mesos, emeti dictamen preceptiu. Si aquest és favorable, passarà de nou al Consell Tècnic com a pas previ a l’aprovació definitiva per part del consell executiu del Govern.
Així mateix, a la reunió es van explicar les novetats de la nova versió de l’aplicació per a mòbils iBVCat, que permet informar de la disponibilitat i l’activació dels bombers voluntaris, i que es va actualitzar el passat mes de maig. Aquesta actualització millora els avisos als bombers voluntaris i permet fer el seguiment de l’històric d’activacions.
En l’apartat de material, s’ha millorat la dotació de material als parcs de bombers voluntaris, on entre d’altres destaquen la incorporació de càmeres tèrmiques i caputxes de rescats, fet que millora la resposta i, sobretot, la seguretat i atenció al ciutadà.