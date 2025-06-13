TRÀMITS
A l’espera per discapacitat
El mes d’abril hi havia 7.552 lleidatans pendents d’una valoració per poder obtenir aquest certificat. Poden estar en aquesta llista entre set mesos i un any i mig, segons Drets Socials
Les persones en llista d’espera per al reconeixement de la seua discapacitat a les comarques lleidatanes ha augmentat un 6% l’últim any. Segons les dades aportades per la conselleria de Drets Socials i Inclusió a aquest diari, a data d’abril del 2025 hi havia 7.552 lleidatans pendents de valoració per obtenir aquest certificat davant els 7.132 de fa un any. Aquest document facilita l’accés a prestacions econòmiques, accions assistencials i qualsevol altre benefici o mesura de suport per compensar la situació de vulnerabilitat derivada de la discapacitat. Segons la conselleria, el temps d’espera des que una sol·licitud entra en el sistema fins a la resolució de la discapacitat pot estar entre els 7 mesos i l’any i mig en funció del territori. Tanmateix, aquest diari té coneixement d’almenys un cas en el qual l’usuari va sol·licitar la revisió el novembre del 2023 i no té cita fins al novembre d’aquest any. És a dir, dos anys d’espera.
Des de la conselleria assenyalen a SEGRE que, “conscients que el temps d’espera és molt elevat, estem posant tots els esforços per reduir-los”. Sobre això, asseguren que una de les primeres mesures impulsades pel Govern ha estat implementar, des de finals del 2024, un paquet de mesures que han aconseguit reduir el temps d’espera de la dependència i de la discapacitat.
Entre les mesures impulsades, la conselleria recorda la introducció del triatge previ en les valoracions, que permetrà classificar les sol·licituds de manera preliminar i agilitzar-les en determinats casos. D’aquesta manera, s’evitaran visites presencials quan no siguin necessàries i s’ampliarà el tipus de professionals que puguin fer-les, com els terapeutes ocupacionals. Així mateix, el pla inclou l’augment de les tarifes de valoració de discapacitat, l’equiparació salarial dels professionals dels Centres d’Atenció a les persones amb Discapacitat (CAD) amb els homòlegs de Salut, i un nou decret que permeti agilitzar els processos tant en dependència com en discapacitat.
A més, el 8 de maig passat es va publicar una oferta de treball per a noves incorporacions de professionals per poder reduir la llista d’espera. Concretament, catorze terapeutes ocupacionals per fer valoracions i un programa temporal que permeti reforçar els equips i garantir la implementació de les mesures. Aquí es preveu la incorporació d’un total de trenta-tres professionals.
4.333 més, a la cua per accedir la Dependència
Al mes d’abril hi havia un total de 4.333 lleidatans que esperaven el sistema de Dependència. D’aquests, 1.219 ja tenien la valoració de grau i esperaven el PIA, el programa individual d’atenció que estableix els serveis i/o la prestació econòmica que correspon a cada beneficiari. En aquests casos, el temps mitjà de resolució a Lleida és de 66 dies, la més baixa de Catalunya, que té una espera mitjana de 110 dies. Només a l’abril, els Serveis Socials van resoldre 662 expedients a les comarques lleidatanes. A aquests s’han d’afegir els lleidatans que esperen ser avaluats per saber si poden accedir al sistema de Dependència. A finals d’abril, hi havia un total de 3.114 valoracions pendents per part dels Serveis de Valoració de la Dependència (Sevad). Als de Lleida tenien pendents 2.594 valoracions; als de l’Alt Pirineu, 513; i a Aran, set. No hi ha xifres actualitzades de beneficiaris de Dependència a les comarques lleidatanes des del primer trimestre del 2024. En el conjunt de Catalunya, més de la meitat dels beneficiaris d’aquestes prestacions superen els vuitanta anys.