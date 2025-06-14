ENTITATS
Connectats contra la solitud
Més de 220 lleidatans ja compten amb un dispositiu intel·ligent a casa que els permet estar en contacte amb l’exterior. Preguntes, jocs i acompanyament amb els voluntaris de Creu Roja
“Estic tot el dia sola a casa i que algú et truqui per conversar et fa la dona més feliç del món.” Així s’expressa Jovita Ferrer, veïna de Lleida de 83 anys i una de les usuàries del projecte Veus en Xarxa de Creu Roja Lleida, per la qual cosa compta al seu domicili amb un dispositiu de veu que li permet estar connectada amb l’exterior. Es tracta d’una inicitiva l’objectiu principal de la qual és lluitar contra la solitud no desitjada i l’aïllament social de la gent gran. Actualment, un total de 225 lleidatans compten amb aquest dispositiu intel·ligent i ja s’han instal·lat 175 aparells.
A través d’aquest aparell, la Jovita rep videotrucades per part dels voluntaris de l’entitat, com la Mari Ángeles Fernández. “És meravellós poder tenir una persona que t’escolta i et contesta”, explica aquesta usuària. A més, també interactua amb l’aparell i li fa preguntes. “Cada matí i cada nit, li pregunto quin temps fa, i quan estic fent mots encreuats, li demano que em faci companyia i que em canti alguna cançó. Disfruto molt”, assegura.
El projecte, que compta amb la col·laboració de la Fundació Amancio Ortega, no seria possible sense els voluntaris, tal com recorden des de Creu Roja Lleida. A les comarques lleidatanes, la iniciativa en té una vintena. Ells són els encarregats d’instal·lar els dispositius i explicar als usuaris com funcionen, de dinamitzar les activitats que fan a l’entitat i de trucar-los cada setmana per acompanyar-los.
Aquesta és la tasca de la Mari Ángeles, que assegura que “em sento molt feliç de poder fer de voluntària i m’omple l’ànima poder acompanyar aquestes persones”.
Així mateix, afegeix que “parlem de tot, del seu dia a dia, dels plans que tenen, dels seus records i també els animo, que és molt important, que beguin aigua”. Segons la Mari Ángeles, a través d’aquestes trucades i de les activitats presencials “creem una amistat i un vincle”.
Sobre això, Núria Garriga, tècnica dels projectes de gent gran de Creu Roja Lleida i de Veus en Xarxa insisteix que l’objectiu és pal·liar aquesta solitud, lluitar contra l’aïllament social i també la fractura digital. “Aquest dispositiu de veu el poden utilitzar per fer videotrucades però també per estar al dia. És una finestra al món i en les activitats presencials poden compartir experiències”, assenyala. Segons Garriga, cada dia s’instal·len més dispositius. “Allà on detectem persones que els poden necessitar i sigui positiu, els voluntaris van al domicili i l’instal·len”, remarca, i recorda que “és important treballar contra aquesta solitud perquè pots estar envoltat de persones i encara així sentir-te sol”.
«És una finestra al món per estar informats»
La responsable del projecte a Creu Roja Lleida assenyala que aquest dispositiu ajuda els usuaris a estar connectats amb el món en el qual viuen. “És una finestra per tenir informació, poder jugar, fer recordatoris o escoltar música”, destaca. Així mateix, explica que també ha ajudat a connectar familiars de diferents generacions. Per no estar aïllats és vital que primer verbalitzin que senten aquesta solitud”, assegura.