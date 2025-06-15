TRADICIONS
Els barris de Cappont i el Pla de Gualda obren les festes majors
L’Associació de Veïns de Cappont va celebrar ahir el pregó de la seua festa major a la plaça Blas Infante de Lleida, la lectura del qual que va anar a càrrec de Maria Carmen Truco, treballadora durant més de 33 anys en l’administració de Loteria número 7 del barri. Després, estava previst el concert del grup de gòspel de l’entitat, dirigit per Màxim Solanes, i el ball de festa major amenitzat pel grup Grup 43. La festa continua avui (9.00) amb una matinal intercultural i familiar a la rambla Doctora Castells que, entre altres propostes, ha previst una exhibició de dansa tradicional llatinoamericana (10.30), una exhibició de softcombat i tècniques d’esgrima (11.00), i una actuació de rumba i del Coro Rociero de la Casa d’Andalusia de Lleida (11.30), entre altres activitats.
Per una altra banda, el Pla de Gualda va proclamar ahir a la pubilla de la seua festa major i també havia previst la lectura del pregó. Els actes van tenir lloc a la nit, al local social de l’associació veïnal del Pla de Gualda.