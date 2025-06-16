Augmenta l’ús de pantalles entre menors a Espanya des de 2019: 25 dies més a l’any davant dispositius
Un estudi longitudinal de la Gasol Foundation revela el preocupant increment del temps d’exposició a dispositius digitals i la reducció d’activitat física en menors
L’ús de pantalles entre nens i adolescents espanyols ha experimentat un increment d’11,33 hores setmanals respecte al període 2019-2020, segons revela el Estudio Longitudinal Pasos 2022-2025 elaborat per la Gasol Foundation. Aquesta investigació, presentada aquest dilluns per l’exbasquetbolista Pau Gasol a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), ha realitzat un seguiment exhaustiu de diversos indicadors de salut en 701 de menors d’entre 8 i 16 anys, durant un període mitjà de 3,58 anys.
L’informe constitueix el primer seguiment longitudinal de la població analitzada en l’estudi observacional transversal 'Passos 1a edició (2019-2020)' una iniciativa a què es pretén donar continuïtat durant els propers anys per monitorar l’evolució d’aquests indicadors de salut infantil. La ministra de sanitat, Mónica García, present en l’acte, ha descrit l’obesitat com "una punta de l’iceberg que amaga les desigualtats socials i les preocupacions de les famílies vulnerables", advocant per un enfocament integral que consideri factors socioeconòmics en el seu abordatge.
Durant la seua intervenció, García ha assenyalat la importància d’atendre els determinants socials de la salut i millorar les condicions materials de les famílies com a estratègies fonamentals en la lluita contra l’obesitat infantil. Així mateix, ha destacat el paper que poden exercir els centres educatius com a espais socials que promoguin l’activitat física i proporcionin formació en alimentació saludable.
Reducció de l’activitat física i qualitat alimentària
Els resultats de l’estudi mostren una disminució "substancial" a la pràctica d’activitat física moderada o vigorosa (MVPA) entre els participants durant el període analitzat. En termes concrets, s’ha registrat una pèrdua mitjana de més de 9 hores mensuals d’exercici, equivalents a 18 minuts diaris. Mentre que inicialment la població estudiada dedicava 135,26 minuts setmanals a activitats físiques d’intensitat moderada o vigorosa, aquesta xifra s’ha reduït fins els 117,25 minuts en el primer seguiment.
Paral·lelament, s’ha observat un deteriorament significatiu en els hàbits alimentaris dels menors. El nivell d’adherència a la dieta mediterrània ha descendit en més de mig punt en l’escala KidMed (sobre un total de 16 punts), passant-ne d’una puntuació mitjana de 7,13 a 6,57 sobre 10. En termes percentuals, el nombre de participants amb un nivell alt d’adherència a aquest patró alimentari saludable ha caigut del 46,1% inicial al 35,3% actual.
Una altra dada preocupant que dona l’estudi es relaciona amb el benestar emocional dels menors. Entre el mesurament basal i el primer seguiment, el percentatge de població infantil i adolescent que declara sentir-se preocupada, trista o infeliç ha augmentat en 17,3 punts percentuals, situant-se actualment en un 35,6%, davant el 18,3% registrat inicialment.
L’impacte de les pantalles en la vida quotidiana
Una de les troballes més significatives de l’estudi concerneix l’ús de dispositius amb pantalla. Durant els caps de setmana, el temps mitjà dedicat a aquests dispositius ha passat de 254,78 minuts diaris a 346,3 minuts, la qual cosa suposa un increment de 91,51 minuts. Entre setmana, l’augment és encara més gran, passant de 138,07 a 237,38 minuts diaris (+99,32 minuts). En termes anuals, aquestes dades impliquen que la població estudiada dedica actualment 25 dies complets més a l’any a les pantalles que al període basal.
El compliment de les recomanacions sanitàries sobre el temps màxim recomanat d’exposició a pantalles (2 hores diàries) també ha experimentat un notable deteriorament. Durant els caps de setmana, el percentatge de menors que respectava aquest límit ha caigut del 24,8% al 4,5%, una reducció de 20,3 punts percentuals. Entre setmana, el descens és encara més pronunciat: del 56,3% inicial al 20,6% actual.
Quant als patrons de son, també s’observa una tendència negativa. El percentatge de participants que compleix amb les recomanacions d’hores de descans ha disminuït del 64,6% al 61,8% (-2,8 punts) en les nits entre setmana, mentre que en caps de setmana la reducció és molt més acusada, passant del 53% al 34,9% (-18,1 punts).
Relació entre hàbits i obesitat infantil
L’estudi ha analitzat també la relació entre diversos hàbits de vida i el coeficient cintura/talla, un indicador utilitzat per avaluar l’acumulació de greix abdominal i el risc d’obesitat. Les dades revelen una clara correlació entre ambdós factors: en la població que va presentar un increment en l’esmentat coeficient, en comparació amb aquella que el va reduir, es van observar pitjors indicadors en diversos àmbits.
Concretament, els menors que van augmentar el seu coeficient cintura/talla realitzaven 7 minuts menys d’activitat física diària, mostraven una adherència a la dieta mediterrània 0,83 punts menor i acumulaven 117 minuts addicionals setmanals d’exposició a pantalles respecte a aquells que van aconseguir reduir aquest indicador antropomètric.