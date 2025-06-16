Bo cultural jove 2025: requisits i com sol·licitar-lo
El Ministeri de Cultura ofereix 400 euros a joves que compleixin 18 anys el 2025 per fomentar el consum cultural a Espanya, amb un termini que finalitza el 31 d’octubre
El Ministeri de Cultura n’ha posat en marxa aquest dilluns 16 de juny el període de sol·licitud del Bo Cultural Joven 2025, un ajut econòmic de 400 euros destinat als joves que compleixin la majoria d’edat durant el proper any. Aquesta iniciativa, que arriba a la seua quarta edició, permet als beneficiaris accedir a productes i serveis culturals diversos, des d’entrades per a espectacles fins llibres o subscripcions digitals. Els interessats podran tramitar la seua sol·licitud fins el proper 31 d’octubre a través del portal oficial bonoculturajoven.gob.es.
Aquesta mesura presenta un doble objectiu segons les fonts ministerials: d’una banda, incentivar el consum cultural entre la població juvenil i, per un altre, injectar recursos econòmics al sector cultural espanyol en un context d’incertesa econòmica. L’acollida del programa ha anat en augment des del seu llançament, amb 277.607 beneficiaris el 2022, 319.237 el 2023 i 334.435 joves en l’edició de 2024, la qual cosa demostra la seua progressiva consolidació com a eina d’accés a la cultura.
Qui pot sol·licitar el Bo Cultural Joven?
Podran accedir a aquesta ajuda tots els joves nascuts el 2007 que vagin a complir 18 anys durant 2025. Els requisits preveuen diferents situacions administratives, incloent tant persones amb nacionalitat espanyola com residents legals en territori nacional, sol·licitants d’asil, desplaçats temporals o joves extutelats d’origen estranger.
El procés de sol·licitud es realitza íntegrament de forma telemàtica mitjançant la pàgina web oficial. Per completar el tràmit, els sol·licitants necessitaran identificar-se digitalment a través d’un d’aquests mètodes: Cl@ve (tant en la seua modalitat de registre bàsic com avançat) o certificat digital. En el cas d’aquells que encara no hagin assolit la majoria d’edat en el moment de la sol·licitud, el tràmit pot realitzar-se mitjançant representació legal, per a la qual cosa serà necessari presentar el formulari corresponent amb la firma de l’adult responsable. Es pot destacar que les autoritats han especificat que el llibre de família no es considerarà un document vàlid per acreditar l’esmentada representació.
Funcionament i distribució dels 400 euros
Una vegada concedida l’ajuda, els beneficiaris disposaran d’un any complet per utilitzar els 400 euros a través d’una targeta prepagament, que podrà ser física o virtual segons prefereixin. Aquest mitjà de pagament serà acceptat a més de 3.700 establiments adherits al programa distribuïts per tota la geografia espanyola, la qual cosa garanteix un accés equitatiu independentment del lloc de residència.
La normativa estableix una distribució obligatòria de l’import entre tres categories diferents de consum cultural:
- 100 euros destinats a productes físics: entre els quals s’inclouen llibres en format paper, publicacions periòdiques o discos de música.
- 100 euros per a continguts digitals: com subscripcions a plataformes culturals, publicacions digitals o videojocs que compleixin els requisits establerts.
- 200 euros per a arts escèniques i experiències presencials: la partida més abundant està orientada a espectacles en viu com a teatre, cine, òpera o dansa, així com visites a museus, exposicions i altres espais culturals.
El Bo Cultural com a política de foment de l’accés a la cultura
Aquesta iniciativa s’emmarca dins de les polítiques públiques destinades a democratitzar l’accés a béns i serveis culturals, especialment entre els segments més joves de la població. En un context on el consum cultural juvenil experimenta una transformació accelerada cap a formats digitals, el disseny del bo busca un equilibri entre les noves formes d’accés a la cultura i el manteniment d’experiències presencials i formats tradicionals.
El repartiment establert, amb una assignació més elevada per a activitats presencials (200 euros), reflecteix la intenció de fomentar l’assistència a espais culturals físics, considerats fonamentals per a l’experiència cultural completa i per al sosteniment del teixit cultural local. Mentrestant, l’assignació equitativa entre productes físics i digitals (100 euros per a cada categoria) reconeix la coexistència d’ambdós formats en els hàbits culturals contemporanis.
Com ha evolucionat el Bo Cultural des de la seua creació?
Des de la seua primera edició el 2022, el Bono Cultural Joven ha experimentat algunes modificacions per millorar la seua eficàcia. Inicialment, el programa va nàixer com a resposta a la difícil situació que travessava el sector cultural després de la pandèmia de COVID-19, però ha anat consolidant-se com una eina estructural per al foment de la demanda cultural entre els joves.
Les xifres de participació mostren un increment constant en el nombre de beneficiaris, amb un augment d’aproximadament un 20% entre la primera edició i l’actual. Aquest creixement reflecteix tant una difusió més gran del programa com una millora en els processos de sol·licitud i a la xarxa d’establiments adherits, que ha passat d’uns 2.000 en la seua primera edició als actuals 3.700.