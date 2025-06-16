Furor per l’Aula d’Extensió Universitària de Lleida: cues des de les 5.00 AM per aconseguir places lliures
Les inscripcions han obert les 9.00 d’aquest dilluns en el Rectorat de la UdL i les 250 places disponibles s’han esgotat en tan sols una hora
L’Aula d’Extensió Universitària (AEU) de Lleida ha obert aquest dilluns 250 noves places per accedir a les formacions que oferirà durant el pròxim curs, que donarà inici l’1 d’octubre. Si bé les inscripcions no obrien fins les 9.00 hores, la cua s’ha començat a formar quatre hores abans (a partir de les 5.00 de la matinada) a l’entrada principal de l’edifici del Rectorat, la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida. "Les vacants s’han esgotat en tan sols una hora, hem hagut de deixar fora a més d’una cinquantena de persones", assegura el director de l’AEU de la ciutat, Francesc Rué.
Amb aquest augment de places, l’AEU de Lleida arriba de nou al seu límit de 1.750 usuaris. Més 1.500 persones repetiran de cursos anteriors. "Les diferents formacions es duen a terme a la sala d’actes del Rectorat, que té capacitat per a més de 300 assistents", explica Rué. Per això, perquè la totalitat dels membres puguin disfrutar de totes les propostes, es programen unes quatre sessions per temàtica. "Ens agradaria traslladar-nos a alguna altra sala amb més capacitat, com el Auditori Municipal Enric Granados, estem pendents de reunir-nos amb la Paeria per traslladar aquesta demanda", afirma el director.
El Rectorat, en obres per al nou curs
El proper mes comencen una sèrie d’intervencions en la sala d’actes de l’edifici del Rectorat "que es prolongaran fins octubre, de manera que haurem de buscar un altre espai, al campus de Cappont, almenys durant el nostre primer mes d’activitat," va apuntar Rué. Prèviament, el 30 de setembre, està previst un acte per inaugurar el curs en l’Auditori en el qual s’homenatjarà el pianista lleidatà Ricard Viñes, en el marc de la celebració del seu centenari, l’Any Viñes.